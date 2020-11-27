تسريحات شعر مع الضفائر المزدوجة لإطلالة عصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:42 مساءً - تُتابع كل إمرأة موضة تسريحات الشعر بحثاً عن تسريحة شعر مُميَّزة، تتماشى مع إطلالاتها، وملائمة لطبيعة شعرها وشكل وجهها، وعندما يتعلق الأمر بالموضة والجمال، فالاختيارات لا نهائية، ويمكن أن تكون محيرة، لكنَّه أمر يستحق العناء.

تُظهر تسريحات الشعر جمال شعرك، سواء كان قصيراً أو طويلاً، وقد تختلف حسب شكل الوجه، ولكن تبقى تسريحة الضفائر المزدوجة التسريحة المُلفتة والمميزة.

وإذا كنتِ تعتقدين أن تسريحة الضفائر المزدوجة تليق فقط بأيام المدرسة، فأنت مخطئة، فهي من التسريحات المُحببَّة لدى النساء، تحتلّ الضفائر بمختلف أشكالها المركز الأول بين تسريحات الشعر السهلة التي يمكنك تطبيقها في إطلالتك اليومية ومناسباتك النهارية والمسائية، والتي لا تغيب عن أي فصل من فصول السنة، وهي تأتي بأشكال متعددة، عصرية وغريبة في الكثير من الأحيان، ويُمكنك إستخدام الشرائط والأوشحة مع الضفائر المزدوجة، التي تُعطى مظهراً أنيقاً.

"الخليج 365.نت" يستعرض لك أفكار تسريحات شعر مع الضفائر المزدوجة، بموديلاتها المختلفة التي يُمكنك تطبيقها بأكثر من طريقة سواء كنت تتمتعين بخصلات طويلة أم قصيرة، لتتمتعي بإطلالة جذَّابة، ولافتة وخارجة عن المألوف، في السطور الآتية:

أجمل موديلات تسريحات شعر مع الضفائر المزدوجة

موديلات تسريحات شعر مع الضفائر المزدوجة



الضفائر المزدوجة مع تسريحة الخصل المتموجة

الضفائر المزدوجة مع تسريحة الخصل المتموجة لإطلالة جذابة

إذا كنت ترغبين في إحداث تغيير على أسلوبك، طبقي هذه التسريحة العصرية جداً والشبابية، والتي ستمنحك طلَّة غاية في الأنوثة والجاذبية، وهي خيار مثالي لصاحبات الشعر الكثيف والمجعد، لأنَّ هذا النوع من الشعر يساعد التسريحة في أن تبقى ثابتة لأطول وقت ممكن.



الضفائر المزدوجة للشعر متوسط الطول

الضفائر المزدوجة للشعر متوسط الطول لإطلالة عملية

اذا كنتِ تميلين إلى الستايل العصري وتريدين واحدة من تسريحات الشعر التي تتناسب مع لوككِ النهاري، فاختاري هذه التسريحة السهلة والبسيطة لتمنحك مظهر عصري وغير تقليدي ولإطلالة جذابة وملفتة.



الضفائر المزدوجة مع تسريحة الشعر المنسدل

الضفائر المزدوجة مع تسريحة الشعر المنسدل

إذا كنتِ تريدين ترك شعرك منسدلاً وفي نفس الوقت الظهور بالضفائر المزدوجة، فهذا الستايل هو بالتأكيد لكِ، تتطلب هذه التسريحة ترك بعض أقسام الضفيرة منسدلة لتعطي شكلاً يشبه الشلال، ويمكنك تطبيقها لإطلالة عفوية ومرحة وطبيعية.

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الضفائر المزدوجة مع الشعر الكاريه

الضفائر المزدوجة مع الشعر الكاريه لإطلالة شبابية عصرية

تُليق هذه التسريحة بالإطلالات العصرية الكاجوال، وهي تسريحة عصرية وشبابية وتُعطي مظهراً واثقاً ومُفعم بالأنوثة، و تُعتبر من التسريحات المعتمدة يومياً، وهي لا تحتاج الى الكثير من الوقت لتنفيذها.

بإمكانكِ اللجوء إلى خصلتين أماميّتين من الضفائر وإرجاعهما إلى الخلف، لتحصلي على لوك جميل وبسيط في آن واحد.



الضفائر المزدوجة مع تسريحة الكعكة

الضفائر المزدوجة مع تسريحة الكعكة لإطلالة أنيقة لافتة



لا تدعي طول شعركِ يمنعكِ من التمتّع بضفائر مميّزة، تُعد هذه التسريحة من التسريحات الأنيقة، وتتماشى مع جميع اطلالاتك كافة سواء النهارية أم المسائية، ويمكنك إعتمادها بأسلوبٍ ملفت، لتمنحي إطلالتك ستايلاً أنيقاً وملفتاً.



تسريحة الضفائر المزدوجة بأسلوب ذيل الحصان

تسريحة الضفائر المزدوجة بأسلوب ذيل الحصان لإطلالة ساحرة

هي من التسريحات الجميلة والبسيطة على سبيل التغيير وستُعزز من جمالك وستُضفي المزيد من التألق إلى إطلالتك، كما انها لن تستغرق منكِ مجهوداً كبيراً لإعدادها.

قومي أولاً بتجديل شعرك بدءًا من الغرة إلى الخلف، وعند الوصول إلى منصف الرأس إجمعي شعرك المنسدل مع الضفيرتين وإربطيه على شكل ذيل الحصان، ويُمكنك تجديل الجزء الأخير منه، للحصول على إطلالة مفعمة بالحيوية.





خطوات عمل الضفيرة المزدوجة

كيفية عمل الضفيرة المزدوجة

تأكدي أن شعرك مصفف وخال من التشابك.

قسمي شعرك إلى نصفين من الأمام أو من أحد الجوانب على حسب أيهما يكون مناسبا لشكل وجهك.

بعد ذلك قومي بتسريح شعرك مرة أخرى وانثري عليه قليل من الماء لكي يسهل عليك التعامل مع شعرك.

اربطي أي قسم من شعرك بأستيك، حتى لا يختلط الجزئين معا أثناء تضفير الشعر.

امسكي بخصلة صغيرة من الجزء الأمامي لشعرك واقسميها إلى ثلاثة أجزاء مثل طريقة عمل الضفيرة التقليدية، وأنت تجذبين شعرك إلى الخلف، قومي بوضع الخصلة اليسرى تحت الخصلة التي في المنتصف، وبعد ذلك ضعي الخصلة اليمنى أسفل الخصلة الوسطى، وكرري نفس الخطوات.

وأنت تضفيرين شعرك ستحتاجين إلى إضافة القليل من الخصلات الجانبية بطول الضفيرة إلى الخصل الثلاث الأساسية حتى تكتمل الضفيرة المزدوجة بشكل رائع.

اكملي بنفس الخطوات السابقة، حتى تصلين إلى أطراف شعرك، ومن ثم قومي بربطه بأستيك صغير.

كرّري نفس الخطوات بالكامل من البداية في النصف الآخر من شعرك، وعندما تنتهين ستلاحظين أنك تتمتعين بضفيرة مزدوجة رائعة.

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