"كانت معاه".. حقيقة "تلقيح" عمرو دياب على دينا الشربيني في حفله الأخير

علاقات و مجتمع

انتقادات طالت الفنان عمرو دياب، طوال الساعات الماضية، بعدما اتهمه البعض بالإسقاط على الفنانة دينا الشربيني، وكذلك النرجسية، بعد وقوع خلافات بينهما في الفترة الأخيرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صغير، يظهر في عمرو دياب، وهو يتفاعل مع جمهوره في إحدى الحفلات، خلال غنائه أغنية "أماكن السهر"، إذ استوقف فجأة، ليقول مازحًا: "قال إيه.. ده حبيبي لو نزل ع الأرض في ناس تعتزل!!.. الشاعر ده بيأفور أوي".

واعتقد البعض أن هذا المقطع المتداول، من آخر حفلات "الهضبة" التي أحياها منتصف الأسبوع الجاري، مُعربين عن استيائهم الشديد من سلوكه تجاه دينا الشربيني، والذين وصفوه بـ"التلقيح"، بعد قصة حب بينهما امتدت لنحو ثلاثة أعوام.

عمرو دياب، كعادته، لم يُعلق على تلك الاتهامات، كونه بعيدًا عن الأمور الجدلية عبر وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، فأحاديثه قاصرة على أعماله الفنية فقط.

الشاعر تامر حسين، مؤلف الأغنية، أعرب عن استيائه الشديد من الانتقادات التي طالت عمرو دياب، دون التأكد من صحة الفيديو وموعده، قائلًا عبر تعليقه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "هم اللي مأفورين.. وباينة أوي يعنى إن حد له مصلحة".

"الوطن" تكشف حقيقة هذا الفيديو، حيث يعود تاريخه إلى يوم 30 أكتوبر الماضي، خلال حفله في مدينة الجونة، والذي أحياه على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، إذ كانت دينا الشربيني بصحبته في هذه الرحلة وكانت علاقتهما جيدة، دون وجود أي خلافات بينهما، حيث إنهما تواجدا مع عددٍ من زملاء الوسط الفني في رحلة وسط البحار لقضاء بعض الوقت، قبل ساعات من هذا الحفل.

عمرو دياب، مازح الجمهور خلال هذا الحفل، لاسيما وأنه أعاد غناء أغنيته "تملي معاك" بعد توقف نحو 20 عامًا عن غنائها بحفلاته، قائلًأ: "الأغنية دي سبب شهرتي، وبطلت أقدّم أغاني سلو عشان بقيت أسهر كتير".

وكانت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب، قد كشفت عن وقوع خلافات مع الفنانة دينا الشربيني خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروعا دراميا مشتركا مع شبكة "نتفليكس".

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما معا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات.

وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".