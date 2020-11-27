جلسة تصوير كلاسيكية لـ منى زكي: إزاي اتغيرت كده؟ (صور)

لايف ستايل

خضعت الفنانة منى زكي لأحدث جلسة تصوير، حيث ظهرت بلوك مختلف كليا عن عادتها، وشاركت الصور مع جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

فستان ويشمك كلاسيك من حقبة خمسينيات القرن الماضي، هكذا ظهرت الفنانة منى زكي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث ارتدت فستانا قصيرا من اللون الأسود، وأسفله شميز كلاسيك، وقبعة بـ يشمك شبك.

الصور بعدسة المصور محمد سيف، والتقطت في لبنان، أما تنسيق الإطلالة من رؤية مي جلال، والشعر من تصفيف جورج المندلق، والماكياج بأنامل كرستين أبو حيدر.

وكما شاركت منى زكي الصور عبر "إنستجرام"، ووجهت الشكر لكل المساعدين والمسؤولين عن جلسة التصوير، نشرها كذلك نيقولا جبران وشكر منى زكي على الوقت الممتع في تصوير "الفوتوسيشن".

وتفاعل الجمهور مع الصور عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كان من بينها، "مختلفة تماما"، و"ازاي اتغيرتي كدة"، و"حلو الستايل ده عليكي".

وكان آخر ظهور لمنى زكي هو مشاركتها مع ابنتها لي لي أحمد حلمي في حملة "حاسبوا على كلامكم"، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسيف.

ونشرت "منى" فيديو عبر حسابها على "انستجرام"، ظهرت مع ابنتها والتي تحدثت مع والدتها بدورها عن كيفية التعامل مع المتنمرين والتعليقات المسيئة والمستفزة عبر السوشيال ميديا، لتقول منى: "أنا حضرت بداية السوشيال ميديا، الناس بتتواصل مع بعض وبيشاركوا بعض آرائهم وأفراحهم وأحزانهم ومكنش السوشيال ميديا موجودة عشان الناس تضايق بعض أو تعيش في رعب ده بنسميه كلنا التنمر الإلكتروني وللأسف بقى موجود جدا".

أضافت أنه لا بد أن يفكر كل شخص في التعليقات التي يكتبها لأنها قد تضايق الآخرين، قائلة: "في تعليقات ملهاش معنى أكتر ما هي مؤذية"، موضحة أن ابنتها كثيرًا ما تفيدها بمعلومات تجنبها التعرض لمثل هذا النوع من التنمر على الموقع.