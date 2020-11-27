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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - من الصعب جداً أن نجمع بين الأسلوب العصري وموسم الشتاء، ذلك لأن هذا الأخير يتطلب منا ارتداء الكثير من الملابس فوق بعضها لكي نشعر بالدف.
اليوم سنضع بين أيديكن مجموعة مميزة من الحيل وأفكار إطلالات من أزياء أنيقة تشعرك بالدفء والأسلوب العصري في آن معاً خلال شتاء 2021 من شي ان SHEIN.. كل ما تحتاجين إليه فقط هو أن تطلقي العنان لروح الابتكار الموجودة لديك...
أزياء أنيقة تشعرك بالدفء لأسلوب عصري هذا الشتاء من شي إن SHEIN
إطلالة ليوم بارد من شي إن SHEIN
كثيراً ما نحتار في اختيار إطلالاتنا أثناء أيام البرد.. لذلك، نقترح عليك اليوم إطلالة أنيقة من شي إن SHEIN يمكنك أن تستوحي منها اللوك الخاص بك لشتاء 2021.
اختاري بنطلون دنيم أسود، فهو قطعة أساسية عليها أن تتواجد في خزانتك لمختلف الأوقات، ونسقي معه كنزة طويلة بياقة عالية turtleneck باللون الأبيض. ولأن إطلالة الشتاء لا تكتمل بدون المعطف، انتقينا لك معطفاً أنيقاً باللون الكاميل لكسر الألوان.
استكملي إطلالتك بقفازات من الجلد الأسود لتبقيك دافئة، مع قبعة Beanie باللون الكاميل أيضاً وسكارف طويل باللونين الأسود والكاميل. وأكيد لن ننسى البوتس combat boots وحقيبة يد سوداء.
اختياراتنا
بنطلون جينز متين للكاحل
سترات الزر الصاف كاجوال
SHEIN المعطف بالازرار والياقة الشق
جزمة كعب سميك بسستة جانبي ومدبب من الامام
قبعة صوفية مزينة من Pompom
أقراط مزخرف هندسي 6 ازواج
حقيبة جنب رفرف مضفور
وشاح بألوان متجانس
إطلالة لتناول الغداء مع الأصدقاء من شي إن SHEIN
نتوجه دائماً لاختيار الملابس المريحة، العملية والأنيقة في الوقت ذاته إذا ما أردنا الذهاب لتناول الغداء مع الأصدقاء. لذلك، فقد اخترنا لك اليوم من شي إن SHEIN إطلالة لهذه المناسبة، عبارة عن بنطلون ضيق أسود leggings ونسقنا لك معه كنزة طويلة لتضفي عليك الدفء، بياقة عالية بتصميم cardigan باللون الأحمر مع سكارف أسود وأبيض كارو، وأكيد جاكيت فرو باللون الأسود لإطلالة مثالية، وحقيبة يد سوداء مميزة.
إطلالة الشتاء لا تكتمل بدون البوتس العالي over the knee والقبعة المفعمة بالأنوثة، بالإضافة إلى الأقراط الدائرية hoops باللون الفضي.
اختياراتنا
SHEIN بنطلون من الجلد الصناعي وبهصر عريض
X WEJDENE SHEIN سترة صوفية منخفض الكتف ومحبوك بلون موحد
معطف بالفرو الصناعي وبياقة غربي
Point Toe Croc Embossed Chunky Heeled Mid Calf Boots
وشاح نمط مربع النقش
حقيبة جنب بسلسلة معتدل
قبعة فادرواء مزخرف بحزام مشبك
إطلالة بأسلوب الطبقات المتعددة العصرية من شي إن SHEIN
بكل بساطة، فصل الشتاء هو عبارة عن ارتداء طبقات متعددة من الملابس للحفاظ على الدفء. ولكن تذكري أن تنسقي الأزياء التي تودين ارتداءها مع بعضها البعض بأسلوب مميز وعصري كي تشعري بأناقتك.
وقد أحببت أن أعتمد أسلوب الطبقات اليوم من خلال تنسيق بنطلون من قماش التارتان الأحمر والأسود والذي يعد رائجاً جداً أيام الشتاء. ونسقنا معها كنزة بياقة عالية سوداء، فوقها قميص أبيض لإطلالة منعشة، مع كنزة vest سوداء أيضاً، وأخيراً الجاكيت الجلدي الأسود فوق الأكتاف للرقي باللوك.
ما هو عملي في أسلوب الطبقات هو المرونة التي يقدمها لنا في تغيير الإطلالة خلال النهار إذا ما شعرنا بالحر أو البرد.
اعتمدنا مع هذه الطلالة بوتس combat boots وحقيبة كروس.
اختياراتنا
سروال بساق شريط وبطباعة ترتان
صدرية صوفي قصير بلون موحد
جاكيت بيكر من الجلد وبتفاصيل سستة
SHEIN تي شيرت بشكل ملائم مع عنق ملتوي
أحذية برقبة طويلة مشبك الصاف لا سستة
حقيبة جنب سلسلة معتدل
إطلالة شتوية بالبدلة من شي إن SHEIN
لأن البدلة الموضة رائجة جداً منذ العالم الماضي، من المؤكد أن ندخلنا ضمن إطلالات شتاء 2021، حيث رأيناها على منصات العديد من المصممين العالمين.
اخترنا اليوم من شي إن SHEIN بدلة باللون الرمادي مع جيليه waist coat سوداء تحت الجاكيت. وقد نسقنا معها حذاء بوتس chunky boots وحقيبة يد سوداء لإطلالة ترندي مواكبة لآخر الصيحات، وضعي معطف تيدي باللون الأبيض للمزيد من الدفء لتفتيح اللوك.
نصيحة أن تعتمدي الاكسسوارات باللون الفضي لتتلاءم مع كامل اللوك، وابتعدي عن الذهبي؛ وقد اعتمدنا على أقراط earcuffs بحجم صغير.
اختياراتنا
طقم سروال مع بليزر حجم كبير بازرار مزدوجة
صدرية بدلة بلون موحد وبصف ازرار
معطف فرو صناعي مفتوح من الامام
حذاء بوت كومبات عريض ملائم معتدل
أقراط مزخرف بنجم 7 قطع
قبعة البيريه عادي
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عند الشراء بقيمة تزيد عن 599 ريال سعودي
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