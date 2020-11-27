مجوهرات مستوحاة من عبق الخريف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 03:43 مساءً - تتميز مجوهرات وساعات هذا الموسم بأنها مستوحاة من عبق موسم الخريف ومن ألوانه المميزة المستوحاة من عالم الطبيعة بمختلف تفاصيله. فبرزت ألوان الأخضر والأصفر والأحمر والبني وغيرها من التدرجات الخريفية الجميلة.

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كارتييه

دور عديدة اعتمدتها



رصدنا هذه الصيحة لدى دور عديدة أمثال شوبارد Chopard وبولغاري Bulgari وكارتييه Cartier وديور فاين جولوري Dior Fine Jewellery وبوشرون Boucheron وأكيليس Akillis وغيرهم كثر...

طبعاً كا دار عكست تصورها الخاص لهذه المجوهرات، وبشكل يعكس هوية امرأتها وذوقها الخاص.



دفء من نوع خاص



تعكس ألوان هذه المجوهرات نوعاً من الدفء على الاطلالة فضلاً عن أنها تمنحها الرقي والفخامة الللازمين لأي مناسبة نهارية أو مسائية. فهذه الألوان الساحرة لها تأثيرها على النفس خصوصاً خلال انتقال المواسم وتبعث في الروح رونقاً خاصاً. لذا اعتمديها في مختلف اطلالاتك النهارية أو الخاصة بالمناسبات المميزة.



ساعات بطابع مميز



فضلاً عن ذلك، برزت الساعات الملونة والأخرى الكلاسيكية لكي تمنحك تنوعاً في اطلالتك من خلال تصاميمها الجميلة والمميزة التي تحاكي أسلوب المرأة العصرية والأنيقة في مختلف الأوقات والمناسبات. لذا نسقي هذه الساعات مع هذه المجوهرات بطريقة ذكية واعكسي تناغماً في الألوان لكي تكتمل اطلالتك الخريفية.

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بولغاري



كيف يمكن أن ترتدي هذه المجوهرات الجميلة؟



أطلي بأسلوب مختلف من خلال هذه المجوهرات المستوحاة من عبق موسم الخريف، شرط أن تعرفي كيف ترتدينها على الأصول. لذا اليك النصائح الأساسية التالية:

- اختاري تدرجات الأبيض والبني مع هذه المجوهرات لأنها تليق بها جداً وتتناغم معها بشكل كبير.

- نسقي أكثر من قطعة مجوهرات في اطلالتك ونوعي في الأحجار لكي تعكسي تناغماً خاصاً.

- في حال كنت صاحبة بشرة بيضاء، ننصحك بالتوجه نحو الوان الأخضر والأحمر التي ستليق بك حتماً، أما في حال كنت صاحبة بشرة سمراء، فسوف تليق بك الأحجار البرتقالية والصفراء وغيرها من الألوان المميزة.

- اختاري أكسسواراتك بألوان تتناغم مع هذه المجوهرات لكي تعكس تمازجاً جميلاً فيما بينها.

دمياني

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