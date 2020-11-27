وضعت مولودها ورحلت.. تعرف على "ممرضة المحلة" ضحية كورونا

علاقات و مجتمع

ما زالت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تنعى ضحايا جدد لفيروس كورونا اللعين كل يوم ما بين صغير وكبير، ولكن ما أدمى القلوب قصة الممرضة مها الجمال التي فارق الحياة في فترة حملها تاركة ورائها حزن كبير.

مها جمال، ممرضة بمستشفى صدر المحلة، انتشرت صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أكثر من 20 يومًا بعد رحيلها، وسط مطالبات من الجمهور بالدعاء لها.

يوم يلي الآخر، وصورة الممرضة التي بدت فيها بفستان الزفاف تتداول من رواد السوشيال ميديا، مناجين الله أن يتم شفاؤها، قبل أن تذهب روحها لبارئها اليوم، وتفارق مولودها قبل أن تقر عينها به.

ويرصد "هن" في السطور التالية معلومات عن الممرضة شهيدة كورونا.

تُدعى مها جمال وتقطن في محافظة الغربية بالمحلة.

تعمل ممرضة في مستشفى صدر المحلة.

احتفلت بزفافها منذ عامًا مضى.

أصيبت بفيروس كورونا خلال الشهر الأخير من الحمل، ما أثر على حالتها الصحية بشكل كبير.

أصيبت الفقيدة بتسمم الحمل خلال ولادتها.

عانت من ارتفاع ضغط الدم والسكر، ما أدى إلى تدهور صحتها.

عانت من ارتفاع بسيط في درجة الحرارة وحالة من الإرهاق العام لأسبوع كامل، قبل أن ترتفع حرارتها وتُنقل للعلاج، وفقًا لحديث طبيبها محمد الدسوقي أخصائي أمراض الصدر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي.