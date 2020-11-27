"لا للتعصب".. "نهائي أفريقيا" في "فوتوسيشن" الجميلات (صور)

علاقات و مجتمع

داخل أحد ملاعب كرة القدم، في منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية، ارتدت كلا منهما تيتشرت ناديها المفضل، وبلقطات عفوية وقفتا تجسدان القمة الأفريقية بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، في جلسة تصوير جديدة وثقها المصور الشاب محمد رمضان بعدسته.

على مدار ساعتين ونصف الساعة هي مدة جلسة التصوير التي اهتدى إليها "رمضان"، متخذًا من مبادرة "لا للتعصب"، التي أطلقها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، فكرة جديدة: "في ناس كتير متعصبة جدًا من دلوقتي وبعد الماتش كمان".

ساوى "رمضان" في فكرته بين فوز الأهلي والزمالك: "زي ما في لقطات أظهرت فوز الأهلي.. كمان في للزمالك.. لغاية بعد الماتش نشوف مين اللي هيكسب"، اختيار المصور العشريني للفتيات يرجع لرغبته في حماسهم على التشجيع: "عاوز البنات تتشجع أكتر للكورة".

رمز "رمضان" للموديل الكبرى التي تدعى "فريال التركي" للنادي الأهلي، بينما اختار للصغرى وهي تدعى "رهف محمد"، نادي الزمالك، الذي ينتمي إليه، تلقى المصور العشريني ردود فعل إيجابية بعدما نشر جلسة التصوير عبر صفحته: "الناس حبت الفكرة جدًا.. سواء من مشجعي الأهلي أو الزمالك".

مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا المرتقب، في تمام الساعة 9 مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.

وينتظر محبو الساحرة المستديرة ديربي القرن بين الأهلي والزمالك، وحرصًا من الهيئة الوطنية للإعلام على تلبية احتياجات المواطنين وإرضائهم، تقرر إذاعة المباراة على التردد الأرضي لقناة on time.

وبعد الإعلان عن إذاعة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة "تايم سبورت"، على البث الأرضي للتليفزيون المصري، تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية خطوات ضبط القناة على التليفزيون الأرضي.