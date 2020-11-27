الأمريكية سافنا تفوز بلقب "ميس فيتنس" ملكة جمال العالم للرياضة

لايف ستايل

حققت الأمريكية سافنا فولار، لقب "ميس فيتنس" ملكة جمال العالم للرياضة، اليوم، على هامش فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، التي تستضيفها مدينة الغردقة في الفترة من 25 نوفمبر حتى 6 ديسمبر، بمشاركة أكثر من 25 دولة حول العالم؛ بهدف تشجيع إقامة سياحة المسابقات بالمدينة الساحلية.

وانطلقت صباح اليوم مسابقة "ميس فيتنس"، وضمت عدة مسابقات رياضية وبدنية، وحددت لجنة التحكيم درجات تختار على أساسها ملكات الجمال، وفازت الأمريكية سافنا فولار باللقب.

وتضمن المسابقة عدة فعاليات، من بينها مسابقة ملكة الأناقة، واختيار أجمل فستان من مواد مُعاد تدويرها، ومسابقة "اللياقة البدنية بين الفتيات، والمواهب"، وتعرض كل المتسابقات للمواهب الخاصة، وتعلن لجنة التحكيم عن المتسابقة التي تفوز بجائزة أفضل ملكة جمال في حفل الختام، المقرر له 5 ديسمبر المقبل.

حرصت ملكات الجمال العالم، على التقاط صورة تحمل علم مصر، وعلمي الأهلي والزمالك لتكون رساله للجماهير المصرية، تحت شعار نبذ التعصب، وخروج المباراة بالشكل المشرف الذي يليق بمكانه وحضارة مصر.

وجاءت رسالة ملكات الجمال علي هامش مشاركتهم في مسابقة ملكات جمال السیاحة والبیٸة، تحت رعایة مجموعة بیك الباتروس، المستضيفة للحفل.

يذكر أن استاد القاهرة الدولي، يستضيف فى التاسعة مساء اليوم، مباراة بين قطبي الكرة المصرية، في نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وأشادت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات المشاركات في مسابقة "ميس ايكو" بالاستقبال الحافل منذ وصولهن فندق الإقامة، الأربعاء الماضي، بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بالغردقة، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة داخل المنتجع، معبرين عن دعمهم الكامل للسياحة في الغردقة.

وتمثل مصر في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو "كنزي الزيني"، التي تبلغ من العمر 18 عاما، وحصدت لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى، برئاسة دكتورة آمال رزق.