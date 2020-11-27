تعرف على سبب تغير ملامح أحمد سعد خلال ظهوره الأخير مع هاني شاكر

لايف ستايل

تصدر الفنان أحمد سعد، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، عقب ظهوره مع أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر، في إحدى اللقاءات التلفزيونية.

وتسببت طريقة ضحك سعد، وتغير ملامح وجه إلى حد كبير، جدلًا واسعًا حول كواليس المقطع، وسط تساؤلات عن أسباب تغير ملامحه إلى هذا الحد، وسرعان ما تداول المقطع بقوة وبشكل ملفت.

سبب تغير ملامح أحمد سعد خلال ظهوره الأخير

لفت أحمد سعد الأنظار لتغير ملامح وجه، خاصة عند منطقتي الذقن والفكين، مع ترجيحات تشير إلى اجراءه بعض عمليات التجميل خلال الفترة الأخيرة.

وأكد طبيب التجميل شادي إسماعيل، تلك الترجيحات، كاشفا خضوع الفنان أحمد سعد، لعملية تجميل بوجهه مؤخرًا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إسماعيل" صور الفنان قبل وبعد، حيث خضع لنحت الفك، مع الفيلر، لتبدو ملامحه مشدودة للغاية. معلقا: "رجولة الفك، نحت الوجه السفلي للذكور مع حقن 6 مل"، مشيرا إلى أنه: "تم استخدام حشو هاي جي برايم فيلر، لتعزيز ميزات الذكور القوية (خط الفك والذقن)".

أحمد سعد.. حقنت فيلر

وأكد الفنان أحمد سعد، خلال لقائه عبر فضائية "MBC مصر"، إنه قام بجراحة تتجميلية في وجهة، بسبب مشكلة في أحد الفكين.

وعلل عملية التجميل، قائلا: "واحد صاحبي قال إنت ممكن تملى الجنب ده فيلر وتلاقيهم زي بعض، أنا معنديش أي مشكلة في أي حاجة".