والدة صالح وعبدالله جمعة تكشف طقوس مشاهدتهما لنهائي القرن: ضمنين الكاس

علاقات و مجتمع

أثار خبر إيجابية مسحة لاعبي قطبي الكرة المصري، صالح وعبدالله جمعة، وإصابتهما بفيروس كورونا المتفشي، ذعرا في نفوس جماهير الفريقين، حيث يعد لاعبا الفريقين من الأوراق الرابحة بنهائي القرن، المُقرر إقامته اليوم، في تمام الساعة الـ 9 مساءً.

فخلال الأيام السابقة، كان منزل "آل جمعة" هو المنزل المصري الوحيد الضامن للبطولة، حال فوز الزمالك أو الأهلي بها، قبل أن يتبدل الحال ويخرج اللاعبين الشقيقين من التشكيل نهائيًا إثر إصابتهما، ليصبحا في مقاعد المُشاهد فقط.

والدة صالح وعبدالله جمعة تكشف طقوس مشاهدتهما لنهائي القرن

من جانبها، كشفت والدة صالح وعبدالله جمعة، خلال حديثها لـ "هن" طقوس مشاهدتهما لنهائي القرن، قائلة: "الاتنين معزولين بسبب الفيروس، وكُل واحد هيتفرج لوحده في العزل".

وتابعت والدة الشقيقين: "أنا هتابعهم بمكالمات الفيديو، عشان أتطمن عليهم زي ما بدأت اتعامل معاهم من بداية إصابتهم لحد ما ربنا يشفيهم".

واختتمت: "عبدالله وصالح متأثرين جدًا لعدم مشاركتهم، كان نفسهم يلعبوا ويفرحوا جماهيرهم من الناديين، لكن قدر الله إنهم يكونوا مُشجعين في الماتش ده مش لاعبيين".

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي دوري الأبطال

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي، المقرر إقامتها اليوم الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، في حين وصل الزمالك، للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي، بمباراتي الذهاب والإياب.

وفرض الجهاز الفني للقلعة البيضاء، نوعًا من السرية والسيطرة على المعسكر، ومنع التواصل إعلاميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نهاية المباراة، والتركيز فقط في اللقاء المرتقب، الذي يبحث فيه الفارس الأبيض عن تحقيق اللقب الغالي وإسعاد جماهيره، المتحمسة لتحقيق البطولة الغائبة منذ 18 عامًا وتحديدًا من عام 2002 وهو تاريخ آخر لقب للأبيض.