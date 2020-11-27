الحقيبة تتخذ شكل الظرف هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تتخذ الحقيبة شكل الظرف هذا الشتاء لتمنح المرأة إطلالة متفردة تخطف الأنظار.

وأوضحت مجلة "Elle" أن الحقيبة الظرف "Envelope Bags" تمتاز – كما يبدو من اسمها – بتصميم يبدو مثل ظرف الجواب، مشيرة إلى أنها تتمتع بطابع كلاسيكي أنيق.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الحقيبة الظرف تظهر هذا الموسم في العديد من تشكيلات الماركات العالمية مثل Gucci و Saint Laurent و The Row و Prada و Ganni و Salvatore Ferragamo و Other Stories و Valentino Garavani.

ويمكن حمل الحقيبة الظرف كحقيبة كلاتش أو حملها على الكتف، بينما يمكن تنسيقها مع فستان تريكو أو جينز وبليزر، كما يمكن كسر قوالب التنسيق الجامدة وتنسيقها مع بدلة رياضية.

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