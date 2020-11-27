يسرا تنشر فيديو عن العنف ضد النساء بمشاركة أمينة خليل وهند صبري

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة يسرا، باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة على طريقتها الخاصة بفيديو عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت يسرا عبر "إنستجرام": "العنف بكل معانيه ضد أي ست أو بنت جريمة وانتهاك لحقوق الإنسان، ما تخافيش..انتي مش لوحدك، احنا معاكي".

وأكملت في تعليقها على الفيديو: "منذ بداية أزمة كوفيد 19، شهدت الدول العربية، ارتفاعًا في البلاغات الواردة بشأن العنف ضد النساء والفتيات، يمكننا أن نصنع فرقًا اليوم، فلكل منا دور نقوم به".

وتضمن الفيديو، الذي نشرته يسرا رسالة منها ومن فنانات أخريات، مثل أمينة خليل، هند صبري، نيللي كريم، بانه هناك عنف يمارس على المرأة بقوة في البتي كل ليلة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم.

وطلبت سيدة المساعدة بسبب مشاهدتها فيلم رعب كل ليلة، يتمثل في عنف الزوج، ويحث الفيديو السيدات على التحدث عما يتعرضن له من عنف وكذلك مساعدتهن على تخطيه والتخلص منه.

ويذكر أنه يُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحدا من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا في العالم اليوم، ولم يزل مجهولا إلى حد كبير بسبب ما يحيط به من ظواهر الإفلات من العقاب والصمت والوصم بالعار.