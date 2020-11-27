صور.. بعد ترشحها لجائزة Edison Jazz World.. معلومات عن سعاد ماسي

علاقات و مجتمع

جائزة هولندية رفيعة المستوى، ترشحت إليها الفنانة العربية سعاد ماسي، عن فئة أفضل ألبوم غنائي في عام 2020، وأفضل فنانة في العالم كذلك، وبذلك تصل سعاد ماسي للعالمية للمرة الثانية، حيث تعتبر واحدة من أفضل الأصوات الغنائية العربية بحسب الإحصائيات والجوائز العالمية التي تترشح لها.

ويقدم موقع "هن"، أبرز المعلومات عن سعاد ماسي.

- ولدت في الجزائر العاصمة عام 1972، أي تبلغ من العمر 48 عاما.

- أصلها من منطقة القبائل.

- هي مغنية وعازفة جيتار وكاتبة أغاني جزائرية.

- بدأت محليا في الجزائر وانتشرت رويدا، قبل أن تستقر في فرنسا وتقيم حفلاتها.

- هي واحدة من أهم فنانات الموسيقى البديلة في العالم العربي.

- أشهر أغنياتها "مسك الليل".

- دخلت المسرح الجزائري في سنة 1985، ولكنها أحبت الموسيقى أكثر.

- بدأت سعاد ماسي مشوارها الغنائي منذ تسعينيات القرن الماضي.

- كانت تغني ضمن فرقة، كـ مغنية احتياطية.

- تغير هذا الأمر بعدما بدأت الغناء في سنة 1989 وحطمت الرقم القياسي في المسابقة الدولية الجزائرية.

- يحمل ألبومها الأخير الذي ترشح للجائزة مجموعة غنائية عالمية ضمت 10 أغنيات، تنوعت بين اللغة العربية والفرنسية.

- من بين أغنيات الألبوم "سلام" و"راني نتعلم" و"بان كل شي"، والأغنية الفرنسية "Pays Natal" أو "الوطن الأم"، وعادت به إلى الساحة الفنية بعد غياب أربع سنوات.

- ترشح ألبومها الأخير "أمنية" لتلك الجائزة، بعد وصف اللجنة بأنه ألبوم قوي احتجاجي.

- لجوائز Edison الهولندية، نفس أهمية جوائز الجرامي الأمريكية العالمية.

- معظم أغاني سعاد ماسي باللهجة الجزائرية بالإضافة إلى الأمازيغية القبائلية والفرنسية.

- شاركت صيف 2009 بمهرجان تيمقاد بباتنة الجزائرية.

- شهرتها عربيا محدودا إلا أنها بدأت في الازدياد خاصة في مصر بعد تقديم حفلات فيها.

- لها ألبومات قليلة هي "المتكلمون 2015" و"اوه حرية 2010"، و"مسك الليل 2005"، و"داب 2003"، و"راوي 2001".

- لها أغنية واحدة باللهجة المصرية قدمتها في أغسطس 2017 بعنوان"سلام" من كلمات نادر عبدالله وألحان خالد عز وتوزيع جورج قلتة.