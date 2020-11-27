ارتفاعه بلغ 80 مترا.. بناء أعلى مبنى خشبي في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
أعلنت هيئة السياحة السويدية عن افتتاح أعلى مبنى خشبي في العالم بمدينة سكيلفتيا في عام 2021.
وأوضحت الهيئة أن المبنى Sara Cultural Center الجديد، الذي يبلغ ارتفاعه نحو 80 مترا ويتألف من 20 طابقا، يعتبر مركزا ثقافيا يضم بين أركانه مسرحا ومتحفا ومعرضا وفندقا ومكتبة المدينة. كما يعد المبنى الجديد تكريما لصناعة الأخشاب في المنطقة.
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