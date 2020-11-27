طوق الهولا هوب.. مفتاح الرشاقة واللياقة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور لارس دونات إن التدريب بطوق الهولا هوب يعد بمثابة مفتاح الرشاقة واللياقة البدنية؛ حيث إنه يساعد على حرق الدهون من ناحية ويعمل على تدعيم البطن والظهر من ناحية أخرى، ومن ثم التمتع بوسط رشيق وجذع قوي.

وأضاف الأستاذ بالجامعة الألمانية للعلوم الرياضية بمدينة كولن أن التدريب بطوق الهولا هوب يسهم أيضا في تنمية مهارات التوازن، فضلا عن الشعور بالبهجة والسعادة من خلال استرجاع ذكريات الطفولة.

ولتحقيق الاستفادة المرجوة ينصح دونات بممارسة التمارين يوميا لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، ومن الأفضل ممارستها بطريقة التدريب المتقطع (Interval training)، أي ممارسة التمرين لمدة 30 إلى 45 ثانية، ثم أخذ فترة راحة قصيرة، على أن يتم أداء ما يصل إلى 15 وحدة تدريبية قصيرة.

وينصح البروفيسور الألماني المبتدئين بالتدريب بواسطة طوق سميك بعض الشيء وثقيل بعض الشيء، بينما يمكن للمتمرسين التدريب باستخدام الأطواق ذات الأثقال.

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