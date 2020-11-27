ما العمل عند تأجيل عملية تركيب مفصل صناعي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الجمعية الألمانية للمفاصل الصناعية إنه في حالة تأجيل عملية تركيب مفصل صناعي –بسبب تفشي جائحة كورونا على سبيل المثال - يتعين علاج مرضى الفُصال العظمي بشكل تحفظي خلال فترة التأجيل.

وأوضحت الجمعية أن العلاج التحفظي هذا ينبغي أن يتألف من العلاج الطبيعي وعلاج الألم والدعامات العظمية، مع مراعاة مواءمة العلاج مع احتياجات المريض.

ومن المفيد أيضا استخدام وسائل المساعدة على المشي لتخفيف العبء الواقع على مفاصل الخصر والركبة؛ حيث كثيرا ما تساعد هذه الوسائل على تخفيف المتاعب.

جدير بالذكر أن الفُصال العظمي المعروف أيضا باسم "الداء المفصلي التنكسي" أو "التهاب المفصل التنكسي" يعتبر من أكثر أمراض العظام انتشارا، وهو عبارة عن تلف غير قابل للتجدد يصيب الأنسجة الغضروفية المفصلية، التي تعمل على تقليل الاحتكاك الناتج من حركة المفاصل الدائمة، وتعمل كوسادة لحماية العظام.

إن تآكل هذه الطبقة الواقية بسبب المرض يؤدي إلى احتكاك الأنسجة العظمية، ويصحب الاحتكاك التهابات تصيب جوف المفصل وتتسبب في الآلام.