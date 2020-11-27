خلطات علاج الحبوب الحمراء الملتهبة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - تُعد الحبوب الحمراء الملتهبة من مشاكل البشرة التي تؤرق الكثير من الفتيات، نظراً لما تتسبب به من ألم شديد إضافة إلى مظهر غير جيد للوجه، كما أنها تترك لدى البعض آثاراً داكنة أو ندبات في البشرة.



وتختلف أسباب الإصابة الحبوب الحمراء الملتهبة، فقد تُسببها العدوى البكتيرية أو تغير الهرمونات أو النظام الغذائي الخاطئ.



وفي السطور التالية، تُقدم لكِ "الخليج 365.نت" طرق علاج الحبوب الحمراء الملتهبة بالطريق الطبيعية:



علاج الحبوب الحمراء بزيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي



يستطيع زيت شجرة الشاي معالجة البكتيريا التي تسبب الالتهابات، والتي تؤدي إلى الإصابة بالحبوب الحمراء الملتهبة.



ولكن يجب الحذر عن استخدام زيت شجرة الشاي، نظراً لإمكانية تسببه في تهيج الجلد في حال وضعه عليه مباشرة، لذلك يجب تخفيفه بالماء أو أحد الزيوت الأخري كزيت النعناع.



طريقة استخدام زيت شجرة الشاي في علاج الحبوب الحمراء الملتهبة

1-اخلطي ملعقة واحدة صغيرة من زيت شجرة الشاي، مع 9 ملاعق صغيرة من الماء.

2-بللي قطعة من القطن بالخليط، وضعيها على الحبوب الملتهبة.

3-استمري في تمرير القطنة على الحبوب الملتهبة لمدة 5 دقائق، ثم اغسليها بالماء الدافئ.

4-ضعي مرطباً مناسباً لبشرتك بعد تنظيفها بالغسول.

5-كرري هذه العملية مرتين يومياً.

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علاج الحبوب الحمراء بجل الصبار

جل الصبار



يُعد جل الصبار من أكثر المواد الطبيعية قدرة على علاج الكثير من مشاكل الجلد والبشرة، مثل الجفاف والتشققات والمسام الواسعة، وتسريع التئام الحروق والجروح، وعلاج الحبوب الحمراء الملتهبة.



يمكنك استخدام جل الصبار لعلاج الحبوب الحمراء الملتهبة بهذه الطريقة:



1-اكشطي الجل من ورقة الصبار بالملعقة، بعد شقها نصفين طوليين بالسكينة.

2-طبقي الجل مباشرة على وجهكِ واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء الدافئ.

3-كرري هذه العملية مرتين يومياً للحصول على نتائج فعالة.

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علاج الحبوب الحمراء بالكركم

الكركم



يتميز الكركم بقدرته الهائلة على علاج الكثير من مشاكل البشرة، فهو من المواد التي اشتهرت في الحضارة الهندية منذ مئات السنين، لما يتمتع به من خصائص هائلة في علاج الهالات السوداء وحبوب الشباب والندبات والبثور، إضافة إلى علاج العديد من مشاكل الجلد مثل الإكزيما والجرب.



طريقة استخدام الكركم في علاج الحبوب الحمراء الملتهبة:



1-ضعي ملعقة من الكركم على ملعقتين من الماء.

2-طبقي الخليط على الأماكن المُصابة بالحبوب الحمراء الملتهبة، ثم اغسليه بالماء الدافئ والغسول المناسب لبشرتكِ.

3-كرري العملية 3 مرات يومياً حتى يهدأ الالتهاب تدريجياً.

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