فوائد زيت اللوز الحلو في مقاومة تجاعيد البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 27 نوفمبر 2020 01:40 صباحاً - زيت اللوز الحلو واحد من أكثر الزيوت التي ينصح بها خبراء الجمال للعناية ببشرتك، فهو غني بالفيتامينات التي يحتاجها الجلد، آمن جدًّا على البشرة، خفيف فهو مناسب لكل أنواع البشرة المختلفة.

يساعد زيت اللوز على تهدئة الاحمرار بالبشرة، ويمنحكِ نضارة مذهلة، وكذلك يقاوم خطوط التجاعيد، لهذا اخترنا لكِ اليوم خلطات زيت اللوز الحلو لبشرة مثالية.



خليط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو

خليط زبدة الشيا وزيت اللوز الحلو



المكونات

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- نصف ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة حليب دافىء



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، حتى تذوب الزبدة مع الحليب وزيت اللوز.

وزعي الماسك على بشرتكِ بفرشاة ناعمة.

اتركي الماسك لمدة نصف ساعة تقريبًا، ومن ثم اشطفي وجهكِ بالماء الدافىء ثم البارد.

جربيه في المساء قبل النوم مرة أسبوعيًّا.



خليط زيت اللوز الحلو مع الليمون والحليب

خليط زيت اللوز الحلو مع الليمون والحليب



- ملعقة صغيرة زيت لوز

- ملعقة صغيرة عصير ليمون

- ملعقة صغيرة حليب



اخلطي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ، واتركي الماسك لمدة نصف ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء.



ماسك الموز وزيت اللوز الحلو

ماسك الموز وزيت اللوز الحلو



- نصف حبة موز مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو



اخلطي الموز مع زيت اللوز الحلو وضعيه على بشرتِك.

اتركي الماسك حتى يجف، ومن بعدها اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

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