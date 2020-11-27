سيرين عبد النور بالأسود في أحدث جلسة تصوير.. ومتابعوها: قمر الزمان

لايف ستايل

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها بصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت سيرين بإطلالة أنيقة مرتدية "جمبسوت" أسود، وجاءت من أبرز تعليقات متابعيها: "جمالك مالوش حل، جميلة ومختلفة، قمر الزمان".

ويعد الأسود من الاطلالات المفضلة لها حيث شاركت الفنانة اللبنانية، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جلسة تصوير خلال تواجدها بدبي.

وظهرت الفنانة بفستان أسود طويل "أوف شولدر" بأكمام، مكشوف من جهة الصدر، بذيل طويل، مع تسريحة شعر ويفي، كما اعتمدت على المكياج السموكي، وأحمر شفاة صريح، مع أقراط ألماسية كبيرة.

وعلقت الفنانة على الصور: "‫ويبقى معك من رأى الجمال في روحك أما المنبهرون بالمظاهر فيرحلون تباعاً‬".

ومؤخرًا انتقدت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، إطلالة الفنانة، حيث نشرت فيديو لسيرين خلال أحدث فاعلية شاركت بها، لتنتقد فستانها.

وكتبت مي العيدان، على صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في تعليقها على الفيديو، "سيرين عبدالنور شو هالفستان شو ظل ماطلع للحين.. الفستان متأكدة مو شاريته من لانجري".