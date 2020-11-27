الامارات | 1500 لوحة تزيّن الظفرة احتفالاً باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 لوحة تزيّن الظفرة احتفالاً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية منطقة الظفرة تركيب أعمال الزينة وتشغيلها على مستوى مدن المنطقة، استعداداً للاحتفال باليوم الوطني الـ49. وتشمل أعمال الزينة واللوحات الوطنية، التي يبلغ عددها 1500 شكل هندسي، مجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد مستمدة من وحي المناسبة الغالية، وتعكس إنجازات الدولة، مثل أسماء الإمارات السبع و«مسبار الأمل» و«إكسبو». وتتضمن أعمال الزينة أيضاً شعارات يوم الشهيد ومجسمات لعَلَم الدولة والرقم (49)، الذي يرمز لمرور 49 عاماً على اتحاد دولة الإمارات بفضل جهود الآباء المؤسسين، على رأسهم باني نهضة الإمارات وحضارتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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