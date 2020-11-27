الامارات | 10 أدوار للأسرة في «التعليم عن بُعد»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أدوار للأسرة في «التعليم عن بُعد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لطالما سجلت الأسرة صوراً ناصعة البياض في المسيرة التعليمية للأجيال، واليوم، ومع انغماسها بصورة إيجابية وتفاعلية مع المنصّات التعليمية الافتراضية التي فرضتها جائحة «كورونا» المستجد، نجحت الأسر في تجسيد تناغم فريد مع الجهود التي بذلتها الحكومات ووزارات التعليم في هذه الظروف الاستثنائية، وذلك من خلال ممارسات وظيفية واقعية لمفاهيم التشاركية والتكاملية ومسؤولية التعليم، التي تترجم بالتالي بشكل واقعي مفهوم المدرسة المجتمعية أو مجتمع المدرسة.

ولعل هذا الانغماس الذي يشهده كل بيت في هذه الأوقات، دليل صريح على قدرة الأسر على التكيف والتأقلم مع كل ما هو جديد، ونجاعتها الفائقة في التفاعل مع الأدوار الجديدة التي فرضتها طبيعة المرحلة، والتي تستعرضها الباحثة السعودية في شؤون الأسرة والتربية، الدكتورة نجوى بنت ذياب المطيري.

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