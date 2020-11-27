الامارات | أين تذهب.. «سرود للضيافة».. باقة من العروض احتفالاً باليوم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «سرود للضيافة».. باقة من العروض احتفالاً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2020

أعلنت «سرود للضيافة»، شركة خدمات الضيافة المتكاملة في دبي، عن إطلاق باقة عروض خاصة باحتفالات اليوم الوطني، تشمل قائمة طعام «تجربة سرود» المستوحاة من ألوان عَلَم الإمارات، إضافة إلى تجارب الشاي العربية الأصيلة والمجلس الإماراتي التقليدي وغيرها الكثير.

«الماشوّه»: يستضيف المطعم الإماراتي الأصيل مجلساً عربياً تقليدياً يقدم بين الثاني والرابع من ديسمبر أشهى أصناف القهوة والتمور مجاناً بين الساعة السادسة والتاسعة مساءً. وتكتمل التجربة بحضور فنان مختص بالرسم العربي بالرمل وخبير محلي متخصص بالصقارة وحرفي متمرس بتصميم السرود، إضافة إلى عازف العود.. كما تحتضن الوجهة تجربة شاي ما بعد الظهيرة العربية الأصيلة، مع محطات طهي حيّة وأطباق تقليدية يومياً بين الأول والخامس من ديسمبر ابتداءً من الساعة 12 ظهراً حتى السابعة مساءً وبكلفة 60 درهماً. ويمكن للزوار خلال الأوقات نفسها الاستفادة من عرض الفطور الإماراتي التقليدي، الذي يتوافر بين الساعة 10 صباحاً والواحدة ظهراً مقابل 125 درهماً لشخصين.

«مقهى سِكّة»: يُقدم المقهى الإماراتي الأصيل قائمة حلويات تقليدية شهيّة، تتضمن السحلب بالفستق (25 درهماً)، وهو حلوى بودينج إماراتية تقليدية محضرة من الحليب مع ماء الورد والحليب والفستق وبودرة جوز الهند الملونة بألوان عَلَم دولة الإمارات، إضافة إلى كيك الحليب بالزعفران (35 درهماً)، التي تعتبر نسخة المطعم الخاصة من وصفة «كيك تريس ليتشيس». وبجانب ذلك، يمكن للضيوف بين الأول والخامس من ديسمبر التلذذ بأشهى النكهات المحليّة عبر توليفة سكّة من أطباق الفطور الإماراتية التقليدية بسعر 95 درهماً فقط لشخصين. وفي الفترة بين الثاني والرابع من ديسمبر، سيُتاح لزوار «مقهى سكّة» في الخوانيج الاستفادة من تجربة شاي بعد الظهيرة التقليدية المجانية، التي تضم تشكيلة من الأطايب الإماراتية الأصيلة مثل اللقيمات وخبز الجباب، والتي تتوافر ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر. وتكتمل روعة التجربة مع أعذب أنغام العود الحيّة ابتداءً من الساعة السادسة مساءً.

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