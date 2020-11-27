الامارات | «ذاكرة ».. رحلة شيقة في ماضي وطن ينظر إلى المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن «ذاكرة ».. رحلة شيقة في ماضي وطن ينظر إلى المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد مهرجان الشيخ زايد 2020، المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، وتستمر فعالياته حتى 20 فبراير 2021، مشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الوطنية، التي تمثل أجنحتها مراكز جذب لجمهور المهرجان من مختلف الجنسيات من الصغار والكبار على السواء، ومن أبرز هذه الاجنحة جناح الأرشيف الوطني «ذاكرة الوطن»، الذي يتميز بتصميم فريد استطاع أن يعكس روح دولة الإمارات، التي تتمسك بماضيها وتاريخها وتراثها من جهة، وتنظر للمستقبل بطموح كبير وتطلعات ملهمة للأجيال المقبلة.

رحلة

يأخذ «ذاكرة الوطن» زوّاره في رحلة شيقة عبر التاريخ بداية من معاهدات حكام الإمارات وخرائط المنطقة من 1620 وصولاً إلى إطلاق «مسبار الأمل» وتحقيق حلم الإمارات في الوصول إلى الفضاء، وذلك عبر عدد من الأقسام المتتالية التي روعي في تصميمها أن تقدم المعلومات المرتبطة بكل مرحلة زمنية من تاريخ الدولة بوسائط تتناسب مع طبيعة هذه المرحلة، وتثير فضول الحضور للمعرفة والتعرف إلى الإمارات وتاريخها بطريقة تشويقية. ويبدأ القسم الأول من جناح الأرشيف الوطني بجدار تزيّن بصور شيوخ الإمارات، ومجموعة من الخرائط والرسائل التي تداولها شيوخ الإمارات مع بريطانيا، مثل رسالة من الشيخ شخبوط بن ذياب الفلاحي في أبوظبي، إلى الوكيل السياسي البريطاني عام 1821، وخرائط المنطقة من 1620 إلى 1922 ميلادية، ومنها رسم تخطيطي لحصن البادية الذي سيطر عليه البرتغاليون في عام 1632، وآخر لقلعة برتغالية في خورفكان شيّدت في عام 1620.

الاتحاد وإنجازاته

يستعرض جناح الأرشيف الوطني قيام الاتحاد وإعلان دولة الإمارات، عبر مجموعة كبيرة من الصور التي توثق الجهود التي بذلت من أجل تحقيق هذا الحلم، والمباحثات المتعددة التي قام بها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لينتقل من قيام الاتحاد لاستعراض المنجزات التي جاءت كثمرة له في مجالات مختلفة، مثل الصحة والزراعة والتخطيط العمراني والقوات المسلحة وغيرها، وذلك عبر صور ومقاطع فيديو تعرضها شاشات عرض معلقة في الجناح. كذلك يضم الجناح مقولات للمغفور له الشيخ زايد عبّرت عن رؤيته والنهج الذي سار عليه في بناء الدولة، لينتقل لاستعراض جانب من الإنجازات التي حققتها الدولة بقيادة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.

طموح يصل إلى الفضاء

يتيح الجناح لزوّاره التعرف إلى تاريخ إنشاء الأرشيف الوطني في الدولة، ومراحل تطوره منذ وجوده في قصر الحصن حتى انتقاله إلى مقره الحالي، وإسهاماته المختلفة في تشجيع البحث والدراسة، وتوفير مجموعة ضخمة من الوثائق والبحوث والدراسات للجمهور من الطلاب والباحثين والمهتمين بالقراءة والبحث، مع استعراض أبرز الإصدارات التي قدمها الأرشيف الوطني، وصولاً إلى استضافته لكونجرس المجلس الدولي للأرشيف.

ويحقق القسم الأخير في الجناح الربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، لتجسيد طموح الإمارات الذي لا يعرف حدود، حيث يتصدر القسم صورة المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، خلال لقائه مع فريق وكالة «ناسا» المسؤول عن رحلة أبولو إلى القمر، بينما تم تصميم الجدار المقابل ليماثل مقدمة مركبة الفضاء، مع توفير نظارات للواقع الافتراضي، التي تمكن من يرتديها أن يذهب في رحلة يتتبع فيها «مسبار الأمل» الذي أطلقته الدولة إلى المريخ.

ركن الأطفال

حرص جناح «ذاكرة الوطن» على تخصيص ركن للأطفال، يمكنهم فيه التعرف إلى تاريخ الإمارات وقادتها وإنجازاتها المختلفة، من خلال استعراض مجموعة من الصور والوثائق النادرة والمهمة، باستخدام تقنيات حديثة تشجع الأطفال على البحث والمعرفة والاستطلاع بأسلوب يتماشى مع التطور الذي يشهده العصر الحالي.

صور ووثائق

يسرد جناح «ذاكرة الوطن»، عبر مجموعة من المعارض بعضاً من الجوانب المضيئة من حياة وإنجازات الوالد الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ودوره الذي تعدى تحقيق الإنجازات إلى تأسيس وطن وبناء أمة وصناعة حضارة، كما يضم الجناح أيضاً عرضاً وثائقياً لمسيرة الاتحاد، ومعرضاً لصور نادرة للشيخ زايد.

- معاهدات حكام الإمارات وخرائط المنطقة من عام 1620 وصولاً إلى إطلاق إنجاز «مسبار الأمل».



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news