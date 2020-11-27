الامارات | أين تذهب.. «ذا إتش دبي».. 3 باقات للإقامة في «اليوم الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «ذا إتش دبي».. 3 باقات للإقامة في «اليوم الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2020

احتفالاً باليوم الوطني الإماراتي، كشف فندق «ذا إتش دبي» عن مجموعة حصرية من العروض الممتدة لباقات الإقامة في عطلة نهاية الأسبوع الطويلة.

أولها باقة الإقامة «ستيكيشن»، التي تشمل دخولاً مجانياً إلى متنزه لاجونا المائي وجرين بلانيت، حيث يمكنك الإقامة والاستفادة من أربع تذاكر مجانية إلى متنزه لاجونا المائي أو جرين بلانيت، وترقية الغرف ووجبة إفطار مجانية وتسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر والطعام المجاني للأطفال حتى سن 12 عاماً (طفلان حداً أقصى)، والحصول على قسيمة بقيمة 50 درهماً من «مقهى إتش»، وقسيمة 100 درهم من منتجع «ماندارا الصحي» لقضاء أمسية مريحة ابتداءً من 399 درهماً لليلة الواحدة.

أما باقة الإقامة «ستيكيشن شاطئ نيكي» فتشمل دخولاً مجانياً إلى «شاطئ نيكي دبي» خلال أيام الأسبوع، وترقية الغرف ووجبة إفطار مجانية وتسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر والعديد من المزايا الأخرى ابتداءً من 349 درهماً لليلة الواحدة.

وتتوافر باقة «سبا كيشن» وهي أفضل طريقة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وتشمل الباقة إقامة في الجناح مع وجبة إفطار مجانية، وجلسة تدريب 30 دقيقة على دراجة بيلوتون، و120 دقيقة الاسترخاء في المنتجع الصحي ماندارا، وقسيمة بقيمة 100 درهم على المأكولات والمشروبات، وتسجيل المغادرة المتأخر ابتداءً من 850 درهماً لليلة الواحدة.

مع وجود 11 مطعماً متنوّعاً، حيث تقدم أشهى مأكولات البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والآسيوية مع برامج ترفيهية لإقامة لا تُنسى.

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