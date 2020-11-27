شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «إنتركونتيننتال الفجيرة».. ملاذ للراحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 نوفمبر 2020 منتجع «إنتركونتيننتال الفجيرة»، وجهة استثنائية في طبيعة نقية وخلابة، تقع بين جبال الحجر الشامخة والمحيط الهندي المتلألئ، ويمتد على طول شاطئ العقة في الفجيرة، ويطل على مياه بحر العرب الزرقاء الصافية وأفق لا متناه، ليشكل مثالاً متميزاً لأسلوب الحياة الفاخر. لا يبعد منتجع «إنتركونتيننتال الفجيرة» سوى 90 دقيقة بالسيارة عن دبي، وهو مجهز ليلبي كل احتياجات نزلائه ويدلل حواسهم. يضمّ المنتجع 190 غرفة وجناحاً أنيقاً، من بينها 44 غرفة لنادي إنتركونتيننتال، و38 جناحاً. تشكل كل منها ملاذاً للراحة المترفة، وتشتمل على شرفة واسعة تتميَز بإطلالات لا تحجب. استمتع بنسمة منعشة وتنشق هواء نقياً، تحت السماء الزرقاء الصافية التي تعلو مياه المحيط المتلألئة، فيما تتراقص سعف أشجار النخيل لترسم لوحة رائعة من لوحات الفجيرة التي تُعرف أيضاً باسم «لؤلؤة الإمارات». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أين تذهب.. «إنتركونتيننتال الفجيرة».. ملاذ للراحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.