كرم الضيافة وتجمع الأسرة.. عادات مصرية ورثها الرئيس وقرينته من العائلة

علاقات و مجتمع

انتمى الرئيس عبدالفتاح السيسي لأسرة مصرية أصيلة، حيث كانت نشاته في حي الجمالية بمدينة القاهرة، فهو مجمع تراث القاهرة، ففيه الجامع الأزهر ومسجد الحسين وجامع الحاكم بأمر الله، والصاغة وحي النحاسين وغيرها من المعالم الأثرية التي ميزته.

ومن حي الجمالية كان بداية التعارف بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته السيدة انتصار السيسي التي كانت تقطن في شارع الجيش.

عادات مختلفة اكتسبها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته من النشأة أولها أنه استطاع الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، تحمل الكثير من الاحترام والتقدير لجهودها المختلفة.

ومن أبرز العادات التي تميز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدثت عنها السيدة انتصار السيسي كرم الضيافة، "لما كان حد ييجي البيت عندنا في زيارة عادية لازم نحضر له الغدا والعشاء".

انتصار السيسي: دايما الأسرة بتتجمع يوم عيد الأم

أمورٌ متعددةٌ اعتادت عليها أسرة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم عيد الأم، مثل تجمع الأسرة في المنزل وتبادل الهدايا، حيث أكدت قرينة الرئيس: "يوم عيد الأم من الأيام المميزة اللي لازم تتجمع فيها الأسرة".

صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيون زوجته

وتحدثت السيدة انتصار السيسي، خلال اللقاء، عن صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكانت أبرز الصفات التي ذكرتها السيدة انتصار السيسي عن الرئيس السيسي الزوج، أنه له طبيعة خاصة، شديد، له رأي مميز، إنسان جاد، دائم التواصل مع الآخرين، وقادر على تحمل المسؤولية.

وأضافت: "إنسان مختلف في كل حاجة، وحنين جدا على أسرته كلها"، متابعة: "دي أكثر صفة بيتوصف بيها، حنيته على أهله".

كما تحدثت السيدة انتصار السيسي، عن اللقاء الأول بينهما قبل مرحلة التعارف والخطبة، والتي تمت بسلاسة بحكم القرابة التي جمعت بينهما، مؤكدة أن جدتها لوالدتها كانت شقيقة والدة الرئيس.