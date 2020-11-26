انتصار السيسي: أول كلمة قالهالي بعد الخطوبة هاجي أسلم عليكي قبل الكلية

علاقات و مجتمع

تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن اللقاء الأول بينهما قبل مرحلة التعارف والخطبة، والتي تمت بسلاسة بحكم القرابة التي جمعت بينهما، مؤكدة أن جدتها لوالدتها كانت شقيقة والدة الرئيس.

وقالت السيدة انتصار خلال حوارها مع الإعلامية، إسعاد يونس، في لقاء خاص، يُعرض على فضائية DMC، إن الخطبة تمت بينما كانت في مرحلة الثانوية العامة، وكان الرئيس طالبا بالكلية الحربية.

وواصلت: "كنت بذاكر عند جدتي، ووقتها جه سلم عليا وسألني على الدراسة والمذاكرة".

وتابعت: "أول حاجة قالهالي: هاجي بكرة قبل الكلية أسلم عليكي، ومشي وكنت مستغربة، لكني فعلا انتظرته وحسيت بارتياح شديد، لأني حسيت إنه مسؤول".

واختتمت: "الرئيس له طبيعة خاصة، شديد وجد وله رأي مميز".