نور عمرو دياب توجه رسالة لوالدها ودينا الشربيني: بحبكم إنتو الاتنين

علاقات و مجتمع

نشرت ابنة الفنان عمرو دياب نور صورة لوالدها بصحبة الفنانة دينا الشربيني عبر خاصية "story" بحسابها الخاص بـ"إنستجرام" على خلفية أغنية عمرو دياب الشهيرة "برج الحوت" معلقة: "بحبكم إنتو الاتنين".

ويوم الثلاثاء الماضي، كشفت مصادر مُقربة من الفنان عمرو دياب، عن وقوع خلافات مع الفنانة دينا الشربيني خلال الأيام الأخيرة، أدت إلى انفصالهما، لعدم الوصول إلى حلولٍ مُرضية للطرفين، وقالت المصادر لـ"الوطن"، إنّ هناك محاولات من الأصدقاء، بشأن التدخل للوقوف على حل الخلافات التي احتدت بينهما في الأيام الأخيرة، لا سيما وأن بينهما مشروعا دراميا مشتركا مع شبكة "نتفليكس".

وبدأت الشائعات تطارد عمرو دياب ودينا الشربيني، منتصف عام 2017، بزواجهما، لا سيما بعد ظهورهما سويًا في المناسبات، إلا أنّ مديرة أعمال "الهضبة" نفت تلك الأخبار آنذاك، رغم مرافقته في السفر والحفلات، وصار الهضبة ودينا الشربيني حديث مواقع التواصل الاجتماعي، لشهورٍ طويلة، من خلال تداول الصور والفيديوهات التي يظهران فيها.

وفي أغسطس عام 2019، فجرت الفنانة الكويتية هند البلوشي مفاجأة، بإعلانها عن زواج الفنان عمرو دياب من الفنانة دينا الشربيني، عبر حسابها الرسمي بتطبيق "إنستجرام".

ونشرت "البلوشي" صورة تجمعها بالهضبة، ودينا الشربيني، وعلقت عليها قائلة: "صدفة جميلة جمعتني بالعالمي المميز عمرو دياب وزوجته الفنانة دينا الشربيني سجلت لحظة من أسعد اللحظات في حياتي كما سجل بفنه تاريخاً لا يتكرر".

وفي إحدى حفلاته، مطلع الشهر الجاري، وبعد مرور حوالي 20 يوما على الحفل، بدأ يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للهضبة، يسخر من أغنية "أماكن السهر"، التي تجمعه بدينا الشربيني.

وقطع عمر دياب، أغنية "أماكن السهر" خلال الحفل، بعد غناء مقطع: "ده حبيبي لو نزل على الأرض في ناس تعتزل"، معلقا: "أوفر أوي المؤلف ده، أوفر فعلا".

وربط جمهور مواقع "السوشيال ميديا"، بين الفيديو وسخرية عمرو دياب من الأغنية بحدوث مشكلات مع دينا الشربيني، وكان من بين التعليقات، "ليه كدة يا هضبة"، و"دول شكلهم سابوا بعض خلاص"، و"التلقيح بدأ اهو".

وكان عمرو دياب، قد غنى تلك الأغنية في ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، التي أقيمت بمدينة الجونة الساحلية بالغردقة.