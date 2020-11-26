حنين على أهله.. مواصفات الزوج عبد الفتاح السيسي في عيون السيدة انتصار

علاقات و مجتمع

تحدثت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لقاء خاص مع برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه إسعاد يونس على قناة "دي إم سي"، عن صفات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أبرز الصفات التي ذكرتها السيدة انتصار السيسي عن صفات الرئيس السيسي الزوج، أنه له طبيعة خاصة، شديد، له رأي مميز، إنسان جاد، دائم التواصل مع الآخرين، وقادر على تحمل المسؤولية.

وأضافت: "إنسان مختلف في كل حاجة، وحنين جدا على أسرته كلها"، متابعة: "دي أكثر صفة بيتوصف بيها، حنيته على أهله".

ويستضيف برنامج "صاحبة السعادة" السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقاء خاص على قناة "دي أم سي".