الامارات | دبي في اليوم الوطني.. 8 أيام من الفرح والاحتفال

شكرا لقرائتكم خبر عن دبي في اليوم الوطني.. 8 أيام من الفرح والاحتفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد الثاني من ديسمبر هذا العام احتفالات دولة الإمارات باليوم الوطني الـ49. وتشهد دبي بهذه المناسبة المميزة مهرجاناً ضخماً يشمل العديد من فعاليات وأنشطة التسوّق وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية وبرامج الترفيه العائلي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بين 28 نوفمبر والخامس من ديسمبر.

وتستعرض الفعالية، التي تستمر لمدة ثمانية أيام بالتزامن مع عطلة رسمية طويلة، أبرز التجارب في دبي من العروض الاحتفالية والأنشطة الترفيهية عالمية المستوى في أكبر وأشهر الوجهات السياحية على مستوى المدينة.

مصدر فخر

قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يمثل اليوم الوطني مصدر فخر لنا جميعاً، وأحد أبرز الفعاليات الاستثنائية والمناسبات الرائعة في دبي، التي تستقطب العالم إلى الإمارة كل عام. ونتطلع إلى الترحيب بالسكان والزوّار من جميع أنحاء العالم على مدى ثمانية أيام من الفعاليات المميزة والعروض القيّمة والأنشطة الممتعة المرتقبة في اليوم الوطني، لنحتفل سوياً بالإنجازات العظيمة لدولة الإمارات، والاستعداد لتحقيق المزيد في المستقبل».

«دبي الضمانة»

أطلقت دبي، أخيراً، ختم «دبي الضمانة»، لضمان الجميع بقواعد الصحة والسلامة. وتشارك مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة قائمة بأفضل العروض والتخفيضات في المتاجر ومراكز التسوّق في مختلف أنحاء دبي خلال احتفالات اليوم الوطني:

عروض الفنادق

تستعد مجموعة من وجهات الإقامة الفندقية في دبي، من أفخم المنتجعات إلى الفنادق، وتشمل العروض إقامة في فندق «شيراتون مول الإمارات» في غرفة عادية مقابل 449 درهماً غير متضمنة الضرائب والرسوم، أو جناح عائلي مقابل 749 درهماً غير متضمن الضرائب والرسوم ومتضمن وجبة الفطور، وقسائم لزيارة «سكي دبي» وتذكرتين إلى صالة ماجيك بلانيت، وأسعار مخفضة بنسبة 20% على المأكولات والمشروبات لأعضاء برنامج الولاء من «ماريوت». ويقدم فندق «ذا إتش» في شارع الشيخ زايد لزواره عرض الدخول المجاني إلى «منتجع وسبا نيكي بيتش» بأسعار تبدأ من 349 درهماً في الليلة الواحدة. فيما يقدم فندق «والدورف أستوريا دبي بالم جميرا» باقة «دريم اواي»، التي تتضمن وجبة الفطور وفرصة تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر وأسعار مخفضة بنسبة 15% على أسعار الغرف. كما يقدم منتجع «حبتور غراند، أوتوغراف كولكشن» تخفيضات بنسبة 20%.

زينات وفعاليات خارجية

سكان وزوّار دبي على موعد مع أجمل الأعمال الفنية الضوئية، التي ستنتشر في أبرز المباني والمواقع والشوارع في دبي، احتفالاً باليوم الوطني.

ويرحب مسرح مول الإمارات يوم السبت الخامس من ديسمبر بعرض HomeGrown Beats، الذي يقدم أفضل المواهب المحلية الواعدة في دولة الإمارات. ويستضيف منسق الأغاني بيج هاس، بالتعاون مع بلانك سبيس أوبن مايك، الفعالية التي ستسلط الضوء على أهم المواهب المبدعة في المشهد الفني المحلي.

ويقدم «مدهش و دانا» عرضاً حصرياً مميزاً مباشرة في «لا بيرل»، احتفاءً باليوم الوطني، يقام العرض مرتين يومياً في الفترة بين الأول والخامس من ديسمبر في الساعة 6:30 مساءً و9:30 مساءً.

وتعود أطول أمسية فكاهية مباشرة في دبي، «ذا لافتر فاكتوري»، لتقدم ستة عروض كوميدية جديدة تحييها مجموعة من أفضل المواهب في الثالث والرابع من ديسمبر في فندق «موڤنبيك جميرا بيتش ريزيدنس».

ويحيي مايكل روزنبرغ، المغني وكاتب الأغاني المعروف باسم باسنجر، عرضاً مباشراً يوم الرابع من ديسمبر في دبي أوبرا.

وتستضيف وجهة الفنون المسرحية الشهيرة «ذا فريدج» في 30 نوفمبر النسخة 33 من سلسلة «ذا فريدج كونسرت» الموسيقية.

الوجهات الأكثر شهرة

ستتم إضاءة عدد من معالم دبي الأكثر شهرةً كل مساء، ابتداءً من 28 نوفمبر وحتى الخامس من ديسمبر، وذلك في إطار الاحتفالات باليوم الوطني. ويستعرض برواز دبي في حديقة زعبيل رسائل التهنئة بهذه المناسبة، فيما يضيء فندق برج العرب في جميرا بألوان العلم الإماراتي من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة 11 ليلاً.

عروض ترفيهية متنقلة

تنتشر الاحتفالات باليوم الوطني في كل الأنحاء مع باقة من العروض الحية المميزة في الفترة بين الأول والخامس من ديسمبر. وستحظى العائلات بفرصة قضاء أجمل الأوقات بمتابعة العروض التقليدية، التي تسهم في تعريف الحضور بثقافة وترات الإمارات، مثل فرقة «الحربية»، مع التزام كل العروض بقواعد التباعد الاجتماعي كاملةً.

تجارب المأكولات

يقدم تطبيق «زوماتو» لخدمات توصيل الطعام لمستخدميه فرصة الدخول مباشرة في سحب للفوز برصيد صالح لمدة عام واحد يمكن إنفاقه عبر التطبيق، مع هدايا نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 50 ألف درهم. ويشكل هذا العرض فرصة مميزة لاستكشاف المأكولات الجديدة والأطباق الشهية، مع توافر مئات المطاعم عبر التطبيق، بما في ذلك المطاعم الإماراتية، حيث يستمر العرض من 28 نوفمبر إلى الخامس من ديسمبر. وتستعرض مجموعة جميرا وشبكة الإذاعة العربية طريقة إعداد أشهى الأطباق على يد اثنين من أفضل الطهاة الإماراتيين. وتقدم مطاعم مجموعة جميرا جلسات طهي إماراتية احترافية مع الطهاة جزءاً من احتفالات اليوم الوطني، وسيتم بثها مباشرة على محطة إذاعة «عين دبي» وصفحتها على «فيس بوك». ومن المقرر عرض الجلسة الأولى خلال برنامج فترة الظهيرة مع هيلين فارمر في 29 نوفمبر، بمشاركة الشيف المتخصص في «جميرا بيتش هوتيل»، فاطمة عبدالله إبراهيم العجمي، فيما يشارك الشيف التنفيذي للمطبخ الشرقي في فندق «جميرا زعبيل سراي»، مصبح الكعبي، في الجلسة الثانية يوم 30 نوفمبر. ويشارك الطاهيان بمقابلات على الهواء مباشرة بين الساعة الثانية ظهراً والخامسة مساءً لمشاركة أهم نصائحهم لطهي الأطباق الإماراتية.

حفلات MBC الموسيقية

في إطار احتفالات اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، تدعو مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ومجموعة MBC عشاق الموسيقى الإماراتية والعربية إلى حفل موسيقي لمدة يومين، يحييه نخبة من أبرز الفنانين في الإمارات والمنطقة. وتستضيف حديقة «برج بارك» في منطقة وسط مدينة دبي في الثاني من ديسمبر عرضاً للنجمة بلقيس ومحمد الشحي الشهير بأغانيه الشاعرية وموسيقاه الخليجية. وسيكون الجمهور يوم الثالث من ديسمبر على موعد مع النجم عيضة المنهالي، إضافة إلى الفنانة شما حمدان، أول إماراتية تصل إلى نهائيات برنامج «أرابز غوت تالنت». وتستقبل حديقة «برج بارك» الزوار لحضور الأمسيتين بشرط التسجيل المجاني مسبقاً.

فعاليات تجارة التجزئة

تشارك مختلف مراكز ووجهات التسوّق في دبي باحتفالات اليوم الوطني، بما فيها «دبي مول»، «نخيل مول» «سيتي سنتر ديرة»، «مول الإمارات» و«دبي اوتلت مول»، حيث تقدم عروضاً ترويجية تراوح بين 50 و70% على منتجات مختارة من 28 نوفمبر حتى الخامس من ديسمبر المقبل. وتشمل المتاجر المشاركة في العروض الترويجية: مركز التعليم المبكر، وشو إكسبرس، مع أسعار مخفضة بنسب تراوح بين 30 و75%. فيما تقدم متاجر «ساكور براذرز» عبر منافذها في مراكز التسوّق وموقعها الإلكتروني عروضاً ترويجية كبيرة، وتقدم «توب شوب /‏‏‏ توب مان» عرض «اشتر قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على منتجات مختارة. أما متاجر «مكياجي» في مركز «بن سوقات» و«مول الإمارات»، و«مردف سيتي سنتر»، فتقدم عروضاً ترويجية تراوح بين 25 و75%.

بدورها، تطلق فروع متجر نعومي في جميع أنحاء دبي مجموعة من العروض الخاصة، بما في ذلك عرض «قطعتين مقابل 99 درهماً»، ومجموعات الهدايا الصغيرة مقابل 139 درهماً، وأطقم البيجامات مقابل 199 درهماً، وغيرها الكثير. ويمكن للمتسوّقين في متاجر «دانوب هوم» في البرشاء وشارع الشيخ زايد الاستفادة من الأسعار المخفضة بنسبة تصل إلى 80% على مجموعة من المنتجات، بينما تقدم «هارمان هاوس» عروضاً ترويجية تراوح بين 15 و50% على مجموعة مختارة من الأجهزة الإلكترونية المنزلية والشخصية. وتقدم علامة الأحذية البريطانية «كلاركس» أسعار مخفضة بنسبة 40% في فروعها في كل أنحاء الإمارات، بينما يرحب متجر «شيكو» بالأهالي للحصول على أفضل عربات الأطفال وكراسي الأطفال الخاصة بالسيارة والإكسسوارات الخاصة بالأطفال مع عروض ترويجية بنسبة 25 - 75%. كما يقدم متجر «جيرارد داريل» للأزياء النسائية في «دبي مول» عروضاً ترويجية تتنوّع بين 40 و60%.

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