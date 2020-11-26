للعرائس.. أبرز خصومات "البلاك فرايداي" على المنتجات الكهربائية والأثاث والمفروشات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

"البلاك فرايداي" أو الجمعة السوداء، بمثابة فرصة مناسبة للعرائس، للاستفادة من الخصومات والتخفيضات التي تقدمها المحلات والعلامات التجارية على منتجاتها.

وفي التقرير جمع أبرز أسعار تجهيزات العرائس ومستلزمات الجهاز، خلال خصومات وتخفيضات الجمعة السوداء، وذلك على النحو التالي:

1- أبرز أسعار الثلاجات في عروض "البلاك فرايداي":

ماركة PaSSaP:

. 11 قدم، لونها أسود، بـسعر 3,475بدلا من 4,000 جنيها.

. مني بار، 6 قدم، لونها أسود، بـ3,199 بدلا من 3600 جنيها.

. ثلاجة بشاشة رقمية، لونها أبيض، بـ6,849بدلا من 7,300 جنيها.

. ثلاجة سعة 280 لتر، لونها فضي، بسعر6,149 بدلا من 6,600 جنيها.

ماركة ELeCtrostar:

. ديفروست، 14 قدم، لونها رصاصي، بسعر 3,397 بدلا من 5,500 جنيها.

. ديفروست، 2 درج، 16 قدم، بسعر 4,497 بدلا من 7,000 جنيها.

ماركة SharP:

. ثلاجة نوفروست، 16قدم، لونها أسود، بـسعر. 6,898بدلا من 8,500 جنيها.

. ثلاجة رقمية نوفروست، بسعة 384 لتر، لونها ذهبي، بسعر 7,120 بدلا من 8,000 جنيها.

. ديجيتال بسعة 538 لتر، لونها أسود، يبلغ سعرها 15,150 بدلا من 16,500 جنيها.

. ديجيتال نوفروست، بسعة 600 لتر، لونها سيلفر، بسعر 47,190 بدلا من 47,900 جنيها.

. انفرتر ديجيتال، نوفروست، بسعة 538 لتر، بـ14,050 بدلا من 14,900.

ماركة Unionair:

. ديفروست، 12 قدم، لونها فضي، بـ3,775 بدلا من 4,500 جنيها.

- ماركة زانوسي:

. نوفروست، بسعة 358 لتر، لونها فضي، بـ 5,694 بدلا من 5,799.

. نوفروست 20 قدم، لونها فضي، بـ 8,725 بدلا من 9,300.

. نوفورست، ديجيتال، بسعة 470 لتر، بـ 5,890بدلا من 6,100.

ماركة White Point:

. نوفروست بسعة 569 لتر، لونها أسود، بـ15,988 بدلا من 16,500.

. سعة 305 لتر، لونها سيلفر بـ 8,299 بدلا من 9,500.

. وايت بوينت، بسعة 532 لتر، بـ 14,199 بدلا من 15,219.

. ثلاجة ديفروست، بسعة 345 لتر، بـ 5,259 بدلا من 5,332.

.نوفروست بسعة 569 لتر، لونها أسود، بـ 15,988 بدلا من 16,500.

. ثلاجة بسعة 305 لتر، بـ 8,299بدلا من 9,500.

- ماركة فريش:

. سعة 369 لتر، لونها أسود، بـ 5,537 بدلا من 6,600.

. سعة 294، لونها سيلفر، بـ 4,033 بدلا من 5000.

2- أبرز أسعار البوتاجازات في عروض البلاك فرايداي:

بي تك

. بوتاجاز غاز بشواية يونيون اير، 5 شعلات، فضي- C6080SV-AC-186-F، بـ3,149 جنيه بدلا من 3499.

. بوتاجاز غاز فريش بروفيشنال كنترول، 5 شعلة، ستانلس ستيل – 1538، سنوات الضمان 7، بـ 6,999 جنيه بدلا من 7050.

. بوتاجاز غاز كريازي، 5 شعلة، ستانلس ستيل - G8900S، سنوات الضمان 5، بـ4880 جنيه بدلا من 5100.

. بوتاجاز اي كوك 5 شعلة غاز من يونيون اير، ستانليس ستيل، 90 سم - C6090SNC، سنوات الضمان 7، بـ5499 جنيه بدلا من 6589.

. بوتاجاز غاز زانوسي، 5 شعلات، فضي- ZCG922A6XA، بـ 4,499 جنيه بدلا من 4880.

جوميا:

. Unionaire C5555SS-186 بوتاجاز يونيون إير غاز ستانلس ستيل - 4 شعلات – فضي، ضمان 7 سنوات، بـ 1,599 جنيه بدلا من 2,500.

. Zanussi ZCG94396XA بوتاجاز زانوسي فري ستاند أمان كامل – 90 سم، ضمان 5 سنوات، بـ 5,999 جنيه بدلا من 6,600.

. بوتاجاز فريش غاز جامبو بمروحة - 5 شعلة - 90×60 سم، ضمان 5 سنوات، بـ 3,670 جنيه بدلا من 3,999.

. بوتاجاز كريازي غاز 9700 - ستانلس ستيل - 5 شعلات، ضمان 5 سنوات، بـ 3,895 جنيه بدلا من 4,100.

. Techno Fire 55*55 بوتاجاز تكنو فاير 4 شعلة، ضمان سنتين، بـ 1,350 جنيه بدلا من 1,400.

سوق:

. بوتاجاز ديجيتال غاز 4 شعلة ستانلس ستيل من زانوسي ZCG64396XA، 60x85 سم، بـ 3,950 جنيه بدلا من 4,499.

. بوتاجاز غاز 5 شعلات من زانوسي ZCG94396XA، 90 سم – فضي، بـ6,193 جنيه بدلا من 6,499.

. بوتاجاز Plaza 60x60 من فريش-امان كامل-ستانلس، بـ 3,225 جنيه بدلا من 4,299.

. بوتاجاز 5 عيون ستانليس ستيل من كريازي 8600 M، بـ 4,599 جنيه بدلا من 4,799.

. بوتاجاز كينج 5 شعلة ستانلس ستيل من كريازي 9601 بـ 6,449جنيه بدلا من 6,599

3- أبرز عروض الميكروويف الكهربائي:

ماركة Fresh:

. ميكروويف 28 لتر، لونه أسود، بسعر 1.775 بدلا من 2.500.

. ميكروويف فرن وشواية، 36 لتر، يبلغ سعره 2,190 بدلا من 2,799.

. ميكروويف بشواية 28 لتر، 900 واط، لونه أسود، بـ1,910 بدلا من 4,000.

. ميكروويف 20 لتر، بـ1,049 بدلا من 1,199.

ماركة Home:

. فرن ميكروويف 1400 وات، بـ2,100 بدلا من 2,244.

. شواية، 25 لتر، فضي، بـ2,299 بدلا من 2,500.

. ميكروويف 2900 لتر، 220 وات، يبلغ سعره 1,686 بدلا من 2,100.

ماركة Jac:

. ميكروويف 1200 وات، لونه أبيض، يبلغ سعره 1,150 بدلا من 1.300.

. ميكروويف 23 لتر، أبيض، يبلغ سعره 1,749 بدلا من 2,099.

ماركة Tornado:

. ميكروويف 36 لتر، 1000 وات، لونه سليفر، بسعر 2,300 بدلا من 2,888.

. ميكروويف بسعة 25 لتر، 900 وات، لونه أبيض، بسعر 1,560 بدلا من 1,999.

. ميكروويف 25 لتر، 900 وات، لونه فضي، بسعر 1,899 بدلا من 2,499.

. ميكروويف بشواية 36 لتر، 1000 وات، لونه فضي بسعر 2,398 بدلا من 2,499.

4- أسعار الأثاث والمفروشات:

ماركة Tema:

. طاولة سرير جانبية من ماركة تيما، يبلغ مقاسها 40 * 45 سم، يبلغ سعرها 309 بدلا من 1,050 جنيه.

. حامل شاشة كمبيوتر ورف تلفزيون 60 سم، يساعد على توفير المساحة، لونه بني، بسعر 199 بدلا من 420 جنيها.

- ماركة Generic:

. ستاره بلاك أوت حلقات لغرف النوم والمعيشة لون رمادي، بسعره 205 بدلا من 358 جنيها.

. طقم مفرش سرير ستان مكون من 5 قطع لونه فيروزي، بسعر 194 بدلا من 220.

. ملاية قطن مقاس 160*200 سم، لونها روز، بسعر 99 بدلا من 120 جنيها.

- ماركة Snooze :

. ملاية سرير مقاس 180 *230 سم + كيس وسادة، بسعر 89 بدلا من 199 جنيها.

. بطانية دفاية مقاسها 220*220 سم، لونها بترولي، بـ199 بدلا من 350 جنيها.

. لحاف شتوي فايبر، مقاسه 220 *240 سم، لونه أبيض، بـ319 بدلا من 599 جنيها.

-ماركة Taki:

مرتبة Taki ارتفاع 20سم، لونها أبيض، بـ2000 جنيه بدلا من 2500.

- ماركة Rango:

. كنبة سرير لونها نبيتي، بـ1,299 بدلا من 1,800 جنيها.

- معرض Expect Furniture:

. ترابيزة تليفزيون، متعددة الاشكال، بأجود الخامات، واللون حسب الطلب، بـ1400 جنيه بعد الخصم.

. وحدة حوض 45 سم بدون حوض 800 جنيه بدلا من 1100 جنيه.

. وحدة حوض 60 سم بدون حوض 1100 جنيه بدلا من 1500.

. وحدة حوض 80 سم بدون حوض 1500 جنيه بدلا من 1800.

. وحدة حوض 100 سم بدون حوض 1800 جنيه بدلا من 2200.

. مجموعة حمام كاملة (وحدة حوض + صيدلية + دولاب + حوض) بأسعار تبدا من 3500 جنيه.

- معرض smartfurnitureonline:

. سعر الأنتريه بعد الخصم 23,576 جنيه مكون من كنبة 3 مقاعد كنبة + 2 مقعد+ كرسى.

. غرفة النوم بعد الخصم 35,329 جنية مكونة من سرير 160 سم + كمود+ تسريحة+ دولاب 240سم.

. غرفة السفرة مكونة من ترابيزة + 6 كراسى+ بوفية + نيش بخصم 20 % سعرها بعد الخصم 29,021.

. أنتريه بعد الخصم بـ11,990 جنية مكون من كنبة 3 مقاعد + كنبة 2 مقعد + 2 فوتية.

. غرفة سفرة بعد الخصم 15,142 جنية مكونة من ترابيزة + بوفية.

. ترابيزة سفرة مكونة من 4 كراسي + البوفية + المرايا، بسعر 18,613 بدلا من 26,590.

. غرفة نوم بعد الخصم 16,303 مكونة من سرير 160 سم + كمود + تسريحة + دولاب 240 سم.

. أنتريه مكون من 2 كنبة وكرسي + ترابيزة، لونه تركواز في مسطردة، بـ10,968 بدلا من 12,904.

. مطبخ مقاسه 225 سم يبلغ سعره 5,999 بدلا من 9,222 جنيها.

. أنتريه بعد الخصم 25,591 جنيه مكون من كنبة 3 مقاعد+ كنبة 2 مقعد + 2 كرسى + ترابيزة

. غرفة نوم بعد الخصم 37,500 جنيه مكونة من سرير 180سم + كمود بشاحن + تسريحة + دولاب 240سم

. غرفة نوم 12,078 جنيه بعد الخصم مكونة من سرير + كمود+ دولاب+ وتسريحة.