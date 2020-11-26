خصومات تصل لـ50%.. عروض أسعار الميكروويف في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ينتظر الكثير من الأشخاص عروض وخصومات الجمعة السوداء التي تعلن عنها المحلات التجارية والمولات، ومن ضمن هذه العروض الفرن الكهربائي، وذلك لأهميته في تسخين الطعام.

وفي هذا الصدد يستعرض لكم الخليج 365، أبرز أسعار الفرن الكهربائي في خصومات الجمعة السوداء، والتي تصل لـ50%:

- ماركة Fresh:

ميكروويف 28 لتر، لونه أسود، بسعر 1.775 بدلا من 2.500.

ميكروويف فرن وشواية، 36 لتر، يبلغ سعره 2,190 بدلا من 2,799.

ميكروويف بشواية 28 لتر، 900 واط، لونه أسود، بـ1,910 بدلا من 4,000.

ميكروويف 20 لتر، بـ1,049 بدلا من 1,199.

- ماركة Home :

فرن ميكروويف 1400 وات، بـ2,100 بدلا من 2,244.

شواية، 25 لتر، فضي، بـ2,299 بدلا من 2,500.

ميكروويف 2900 لتر، 220 وات، يبلغ سعره 1,686 بدلا من 2,100.

-ماركة Jac :

ميكروويف 1200 وات، لونه أبيض، يبلغ سعره 1,150 بدلا من 1.300.

ميكروويف 23 لتر، أبيض، يبلغ سعره 1,749 بدلا من 2,099.

- Tornado:

ميكروويف 36 لتر، 1000 وات، لونه سليفر، بسعر 2,300 بدلا من 2,888.

ميكروويف بسعة 25 لتر، 900 وات، لونه أبيض، بسعر 1,560 بدلا من 1,999.

ميكروويف 25 لتر، 900 وات، لونه فضي، بسعر 1,899 بدلا من 2,499.

ميكروويف بشواية 36 لتر، 1000 وات، لونه فضي بسعر 2,398 بدلا من 2,499.