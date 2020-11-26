موديلات فساتين قصيرة للسهرة موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تعتبر الفساتين القصيرة من أبرز صيحات الاطلالات الشبابية التي برع المصممون في تقديمها بقصات مبتكرة وعصرية ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021.

ألقي نظرة على التشكيلة التي جمعناها لكِ واستوحي من الصور ونصائحنا الأساليب المثالية لتنسيقها في احتفالات نهاية العام.



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فساتين قصيرة مزدانه بالريش موضة 2021

JENNY PACKHAM





تبقى الفساتين المزينة بالريش من القطع الدارجه لإطلالات السهرة، في مجموعات خريف وشتاء 2020 - 2021 المخصصة للأزياء الجاهزة قدم المصممون موديلات امتازت بأطوالها القصيرة التي تعلو الركبة أو تغطيها بالكاد، لفتنا الفستان الأخضر الليموني المحبوك بالترتر اللامع والمصمم بأكمام طويلة من مجموعة جيني بيكهام Jenny Packham والذي يفضل تنسيقه مع حقيبة وحذاء من دون تطريز حتى لا تفسدي أناقتك.





الفستان المغطى بالكامل بالريش من مجموعة باميلا رولاند Pamella Roland نسقيه مع حذاء فضي أو باللون الليلكي البودر على أن يكون الكلاتش باللون الفضي.









فساتين قصيرة بأكمام منفوخة موضة الموسم

BADGLEY MISCHKA





تعتبر الأكمام المنفوخة القاسم المشترك بين مجموعات خريف وشتاء 2020 ولم تنحصر في زاوية الأزياء النهارية بل طالت فساتين السهرة، قدم المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad واحد من أجمل التصاميم والذي اتسم بنعومة القصة والخامات المستخدمة خاصة الدانتيل المرهف الذي يزين الحواف، نسقيه على غرار العارضة مع حزام رفيع وصندال مزود برباط يلف الكاحل من نفس لون الفستان.



تألقت عارضة بادجلي ميشكا Badgley Mischka بفستان مونوكروم يمزج بين اللونين الأبيض والأسود ننصحك بتنسيقه مع حذاء أسود وحقيبة كلاتش برغنديه أو حمراء.

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فساتين قصيرة A Line آخر موضة

ELIE SAAB





تعتبر قصة A Line من الموديلات الأيقونية التي لا تنتهي موضتها وسيطرت هذا الموسم على الفساتين القصيرة، أعجبنا الفستان الأسود المنقط عالي الخصر ذي التنورة المنفوشة من توقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب Elie Saab.



كما نرشح لكِ الفستان المغلف بالدانتيل ذي الأكمام المنفوخة من توقيع ماركيزا Marchesa والفساتين المحبوكه بالتطريز الناعم من ماركة سيلين Celine.







فساتين سهرة قصيرة مستقيمة القصة

TADASHI SHOJI





هيمنت القصات المستقيمة المعانقة للجسم على فساتين شتاء 2021، بعض الموديلات جاءت قصيرة وتألقت بها عارضات جي ميندل J. Mendel وتاداشي شوجي Tadashi Shoji كما خطف أنظارنا الفستان المخمل من مجموعة بروينزا شولر Proenza Schouler، نسقيها مع حقائب كتف قصيرة وأحذية مدببة بكعب رفيع.

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