أبرز إطلالات شيرين رضا على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 10:44 مساءً - تخطو الممثلة المصرية شيرين رضا على السجادة الحمراء بتنوع كبير في إطلالاتها؛ فتارة تعتمد على الأسلوب البسيط والناعم، وتارة تفاجئنا بإطلالات عصرية بطرق غريبة، ولتنوعها الدائم في إطلالاتها، فقد رصدنا لكِ اليوم أبرز إطلالاتها، فقيِّميها برأيك.



تنسيقات كاجوال مستوحاة من شيرين رضا

تنسيقات كاجوال



فضلت شيرين رضا الاعتماد على خيارات الأزياء الكاجوال في الكثير من إطلالاتها على السجادة الحمراء، على الرغم من أنها تعرِّضها للكثير من الانتقادات، ومنها تأنقت بجمبسوت فضي لامع مزين باللون الأبيض في الجزء العلوي، وأكملته بمعطف طويل من الفرو البني، ولجأت لتسريحة الشعر المموج لتكمل إطلالاتها، وأطلت في إطلالة أخرى ببدلة رسمية سوداء مصممة بأسلوب كلاسيكي أنثوي، وأكملتها بحذاء بوت أسود مزين بفصوص فضية، وسرحت شعرها بأسلوب مموج مع الأقراط الخضراء والمكياج البرونزي، وفي إطلالة عفوية ظهرت بتنورة قصيرة برونزية مع تيشيرت أبيض مربوط وحذاء مصمم بفصوص مُلْتَفَّة بطريقة عصرية، وسرحت شعرها بطريقة منسدلة مزينة بكعكة مزدوجة، لخيار طفولي عرَّضها للكثير من الانتقادات.

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الفساتين القصيرة من شيرين رضا

فساتين قصيرة



اعتمدت شيرين رضا على إطلالات الفساتين القصيرة في مختلف الحفلات والمناسبات الفنية، ومنها ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا مزينًا بشراشيب فضية وأكمام طويلة، وأكملته بحذاء ذي كعب مميز، وتسريحة مرفوعة للشعر، فيما اختارت فستانًا أسود قصيرًا مزينًا بخطوط عرضية فضية، وأكملته بحقيبة فضية وحذاء بوت قصير مزين بالفصوص الفضية، ونسقت فستانًا أزرق بكمين طويلين، أحدهما مرفوع الكتف، مع حقيبة حمراء ومكياج زهري لخيار عصري مناسب للشابات.

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إطلالات الفساتين الطويلة من شيرين رضا

فساتين طويلة



تلاقي الفساتين الطويلة إقبالًا مميزًا من النجمات في كل المناسبات، ولا سيما على السجادة الحمراء، لذا تجملت شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي لعام ٢٠٢٠ بفستان أسود مزركش ومزين بالقصاصات اللامعة بالألوان المختلفة، وأكملت الفستان بإكستنشن على شكل جنحين سوداوين مطعّمين بالشراشيب، واعتمدت لهذه الإطلالة تسريحة الشعر المضفر على الجانبين وحقيبة سوداء صغيرة، وعرضتها هذه الإطلالة للكثير من الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تألقت بفستان أسود طويل مزين بقماش شفاف على أحد الكتفين، وزُين بالفصوص الفضية المتناثرة على كل التصميم لخيار فاخر وأنيق، وفي الإطلالة الثالثة تزينت بفستان بنفسجي منفوش ومزين بقصاصات فضية وقماش أسود مميز، وأكملت مظهرها بإسورة فضية فاخرة وتسريحة مموجة للشعر لخيار أنيق وعصري.