"البطولة راحت".. هاشتاج "مدام رانيا" يتصدر تويتر بعد رقصها بعلم الأهلي

لايف ستايل

من جديد عادت الفنانة رانيا يوسف، لتصدر تريندات موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما دشن الرواد هاشتاج حمل اسم "مدام رانيا" مرفقين به صورتها ومقطع فيديو لها وهي تشجع النادي الأهلي قبل النهائي القاري على طريقتها الخاصة، وترقص حاملةً علم الأهلي.

وعلى الفور تصدر هاشتاج "مدام رانيا" تريند تويتر، حيث علق الرواد على طريقة رقصها اليوم بعلم وشعار النادس الأهلي.

وعلق الرواد:"كفاية يا مدام رانيا"، و"كدة البطولة راحت".

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشرت النادي الأهلي، قبل ساعات من انطلاق لقاء القمة المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا، الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بالقارة السمراء وفى الوطن العربى.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته: "التالتة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

لقى مقطع الفيديو المصور التي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مئات التعليقات، وكان من أبرزها: "كدة ضمنا المكسب، رانيا طلعت أهلوية، حببتيني في الأهلي".

الزمالك يواجه الأهلي في نهائي دوري الأبطال

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك، لمواجهة الغريم التقليدي الأهلي، المقرر إقامتها غدا الجمعة على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تخطي عقبة الوداد المغربي، في الدور نصف النهائي، في حين وصل الزمالك، للمباراة النهائية بعد تخطي عقبة الرجاء المغربي، بمباراتي الذهاب والإياب.

وفرض الجهاز الفني للقلعة البيضاء، نوعًا من السرية والسيطرة على المعسكر، ومنع التواصل إعلاميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة إلى نهاية المباراة، والتركيز فقط في اللقاء المرتقب، الذي يبحث فيه الفارس الأبيض عن تحقيق اللقب الغالي وإسعاد جماهيره، المتحمسة لتحقيق البطولة الغائبة منذ 18 عامًا وتحديدًا من عام 2002 وهو تاريخ آخر لقب للأبيض.