أم تلجأ للبخور لاقناع ابنها بالزواج: "صحيت لقيت الأوضة كلها دخان"

علاقات و مجتمع

اعتقدت الأم أن البخور سيساعد ابنها على الزواج، الأمل الذي تحاول تحقيقه، وساعدها في ذلك رجل يعمل بمهنة البخور فتحولت إلى عادة أسبوعية داخل المنزل لمواجهة أي شكل من أشكال الحسد.

"كنت نايم لاقت ماما جايبة حد يبخر علشان أتجوز"، بهذه العبارة الكوميدية شارك صدام منصور، شاب في الـ 23 من عمره، موقفا جمعه بوالدته رغبة منها في إتمام زواجه.

يقول "صدام" أثناء حديثه لـ "هُن" إنه فوجئ بسلوك والدته: "كنت نايم لاقت دخان في الأوضة وحد بيتكلم بفتح النور لقيت واحد ماما جابته يبخرني علشان نفسي تتفتح على الخطوبة زي ابن خالتي".

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منذ الدقائق الأولى التي شارك فيها "صدام" الموقف مع متابعيه على "فيس بوك"، جاءت العديد من التعليقات مؤيدين سلوك والدته: "وفيها إيه ما يمكن تجيب نتيجة، البخور بيبعد العين والحسد" وتذكر البعض مواقف مشابه لأمهاتهم.

البخور أمر اعتادت عليه الأم مثل بعض الأمهات وهى تبخير المنزل يوم الجمعة: "والدتي كل أسبوع تجيب حد يبخر بس أول مرة حد يبخرني علشان أتجوز".

صدام: أنا عندي 23 سنة بس والدتي نفسها تفرح بيا

يرى "صدام" صاحب الـ 23 عامًا، الذى يقطن مدينة طنطا أن الهدف من سلوك والدته زواج ابنها، "إحنا ملناش سن معين للزواج بس إحنا كشباب ممكن نتجوز أو نخطب من 26 أو 27 كل واحد على حسب".

يبحث "صدام" عن مواصفات معينة لزوجة المستقبل، "والدتي كأي أم نفسها تفرح بيا، وأنا نفسي أفرحها بس بالبنت المناسبة".