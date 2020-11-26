بفارق 20 عاما.. حب حسين فهمي ولقاء سويدان تحدى الزمن وانتهى في المحاكم

علاقات و مجتمع

لم تستطع أن ترفض سحره الذي تسلل إلى قلبها، فهو حسين فهمي فتى أحلام كل الفتيات في كل جيل، كما أن شخصيته كانت طاغية، فقررت أن تفكر بعقلها وقلبها في آنٍ واحد واختارته وتزوجته عامل 2007.

قصة زواج وارتباط لقاء سويدان وحسين فهمي واحدة من أشهر زيجات الوسط الفني، والتي يقدم "هن" تفاصيلها خلال السطور التالية.

قصة حب من نوع خاص، جمعت بين الفنانة لقاء سويدان والفنان حسين فهمي، أثبتت أن السن ما هو إلا مجرد رقم، فالحب الذي تسلل لداخل قلبيهما تخطى فارق السن الذي فاق الـ 20 عامًا، فكان المسرح شاهدًا على تلك القصة، فقد تعرفا على بعضهما البعض خلال كواليس مسرحية: "أهلا يا بكوات"، ليتجدد اللقاء مجددًا في مسرحية "زكي في الوزارة".

كانت مسرحية "زكي في الوزارة"، شاهدة على قصة حب لقاء سويدان وحسين فهمي، وأبطال العمل أيضًا، وبعد انتهاء المسرحية مباشرة، أعلن حسين فهمي، زواجه رسميًا من لقاء سويدان، في عام 2007، وأقيم حفل زفافهما على متن الباخرة التي يمتلكها، بحضور عدد من نجوم ونجمات الفن.

وأعلنت "لقاء" وقتها أن وسامته لم تكن الدافع للزواج منه، بقدر ما لفت نظرها أخلاقه وطيبته وتقديره للمرأة، غير ملتفتة إلى فارق السن بينهما، ولكن لم تدم قصة الحب التي جمعت بينهما سوى 5 أعوام، حيث انفصلا عام 2012، دون أن يثمر زواجهما عن أطفال، ووصلت الخلافات بينهما إلى القضاء بعدما امتنع حسين فهمي عن سداد نفقتي المتعة والعدة لزوجته، إلا أن القضاء حكم لها بإلزام "فهمي" بدفع 720 ألف جنيه.

وصرحت لقاء سويدان، حينها، أنها تلقت تهديدات بالقتل وبخطف ابنتها الوحيدة، إذا لم تتراجع عن مقاضاتها لحسين فهمي، بعد أن قام شخص بالاتصال بها هاتفيا، وقال لها: "لو مرجعتيش عن اللي في دماغك حياتك هتكون الثمن أو خطف بنتك".

وأقامت دعوى قضائية أمام محكمة أسرة الهرم، تطالب فيها طليقها الفنان حسين فهمي بتسديد مبلغ قدره 720 ألف جنيه كنفقة متعة وعدة لها، إلا أن الفنان امتنع أربع مرات عن السداد رغم إلزام محكمة استئناف القاهرة وأخذ يماطل، مما دفع "لقاء" إلى الحجز على أمواله.

وبعد أكثر من عام ونصف في محاكم الأسرة، تمكنت الفنانة من صرف مبلغ نفقة متعتها وعدتها، من فرع البنك الأهلي بالقرية الذكية، وذلك بناء على عقد الاتفاق الذي جرى توثيقه في 30 أغسطس 2015، في اجتماع جمع بين محاميها محمود الحلواني، ومحامي "فهمي"، بحضور مدير قطاع الشئون القانونية للبنك الأهلي.