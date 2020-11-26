بالفيديو.. خالد الجندي: وضع شروط في وثيقة الزواج حلال

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن وضع شروط في وثيقة الزواج حلال، والنبي محمد هو من أكد على ذلك.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، كما أن القانون أجاز ذلك أيضاً.

وأردف أن النبي بهذا الحديث دلل على إمكان وضع شروط بين الزوجين، وهذا أمر جائز بالتأكيد في الشرع، والقانون المصري أيضا أباح ذلك، مضيفًا: "الموضوع عقد رضائي، وهذا العقد فيه المصلحة".

وتابع: "من الممكن أن تكتب الزوجة شروطها مثل أنها لا تريد الزوج أن يمنعها عن العمل، استكمال الدراسة مثلاُ، في حالة الخلاف تكون الشقة من حق من، في حالة الزواج من امرأة أخرى يكون الطلاق ومثل هذه الشروط".

خالد الجندي: فيروس كورونا من جنود الله ولا يجب لعنه

وناشد "الجندي" في تصريحات سابقة له، الجميع بعدم لعن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، كونه جندي من جنود الله سبحانه وتعالى، وهو الذي جاء به وهو الذي سوف يصرفه، مطالبًا الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية من أجل تخفيف الضغط على الجيش الأبيض والحفاظ على أرواحهم، متابعًا: "أطباء مصر أمانة يجب الحفاظ عليهم".

واستشهد بقول الله تعالى: "مِنْ أجل ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِى إِسْرَائِيلَ أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أو فَسَادٍ فِى الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أن كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِى الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ"، موضحًا أن الشهيد يضحي بروحه من أجل إحياء نفس أخرى، "أعظم رسالة أن تحيي الجنس البشري".

وأشار إلى أن الشهيدة رقم 203 من شهداء جيش مصر الأبيض الدكتورة رغدة الدخاخني ضحت بروحها من أجل الدفاع عن المجتمع، مشيرًا إلى أنه يجب الدعاء لجيش مصر الأبيض الذي يقف في الخط الأول لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".