هنا الزاهد: الكلبة لو عضتني أعمل إيه؟.. وأحمد فهمي يرد ساخرا: ده شرف ليكي

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة، هنا الزاهد منشور استفهاميا مع متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تسائلت فيه، متسائلة عن الإجراءات الطبية المطلوبة، حال إصابتها إثر "عضة" كلبة.

ودونت "الزاهد" قائلة: "أنا عايزة أسأل عن حاجة، أنا لو اتعضيت من الكلبة بتاعتي الصغيرة زيزي في رجلي، ونزلت دم جامد من العضة المفروض باخد حقنة ولا لأ؟".

وسرعان ما تفاعل المتابعون مع الفنانة بين من نصحها بالتوجه للطبيب، أو الاكتفاء بالتعقيم الذاتي.

ومن جانبه، رد زوج الفنانة، الفنان أحمد فهمي، قائلًا: "مبدئيًا هى كلبتي أنا.. ثانيا ده شرف ليكي"، وهو التعليق الذي حصد العديد من تسجيلات الإعجاب الساخرة.

وكان الفنان أحمد فهمي شارك جمهوره ومتابعيه، من قبل، مقطع فيديو كوميدي عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر في الفيديو الكلبة "زيزي" وهي تقفز لإبعاد أحمد فهمي عن هنا الزاهد، كلما أمسك بيد "هنا" في مشهد كوميدي، يظهر غيرتها من زوجته.

وأمس، هنأ الفنان أحمد فهمي، زوجته الفنانة ، بقرب انطلاق عرض أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما والتي تحمل اسم مسلسل "حلوة الدنيا سكر".

ونشر أحمد فهمي، البوستر الدعائي للملسلسل، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلًا: "إن شاء الله هتكسري الدنيا يا حبيبتي.. دايماً فخور بيكي".

وكتبت هنا الزاهد، تعليقًا على البوستر الذي نشرته عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة: "مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا".

ويُعرض مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، في مطلع العام المقبل 2021 على شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتم تصويره حاليًا ويضم 45 حلقة.