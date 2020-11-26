منها شوربة الدجاج.. وجبات تساعد على إنقاص الوزن في فصل الشتاء

صحة

تساعد بعض الوجبات على إنقاص الوزن أو الحفاظ على الوزن المثالي في فصل الشتاء ومن ضمن هذه الوجبات كما ذكرها موقع "times of india"، والتي تعد خفيفة على المعدة والجهاز الهضمي.

شوربة القرنبيط

يعد من الشوربات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة.

طريقة لاالتحضير:

ضعي ملعقة كبيرة من الزيت في وعاء، ضيفي 2 ملعقة كبيرة ثوم مفروم وزنجبيل.

يضاف كوب من البصل ويطهى لمدة 2-3 دقائق. ضيفي كوبين من القرنبيط المقطّع، مع نصف كوب ماء واتركيه يطهى لمدة 10 دقائق.

بمجرد أن تصبح طرية ، ضيفي الملح والفلفل حسب الذوق.

استخدمي الخلاط اليدوي لخلط كل شيء معًا.

امزجي الخليط حتى تتحول الخضار إلى عجينة سميكة، ثم ضيفي كوبا أو كوبين من الماء.

شوربة السبانخ

السبانخ هي إحدى الخضروات الورقية الخضراء المفضلة في الشتاء.

ولتحضير شوربة السبانخ ضعي ملعقة كبيرة من الزيت في المقلاة، أضيفي ورقة غار واحدة، وملعقة صغيرة من بذور الكمون أو مسحوق الكمون، وملعقتين كبيرتين من الثوم المفروم ونصف كوب بصل مفروم.

قومي بطهي هذه المكونات لمدة دقيقتين، ثم ضيفي 2 كوب من السبانخ المفروم.

إضافة الملح والفلفل حسب الذوق.

بعد ذلك ضيفي 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص وقلبيه لمدة دقيقة.

ضيفي كوبين من الماء واتركيه يغلي.

استخدمي الخلاط اليدوي لعمل هريس السبانخ.

يمكنك غليها أكثر إذا كنت تريدين أن يكون أكثر سمكًا.

تجنبي إضافة الكريمة الثقيلة لأنها ستزيد من السعرات الحرارية.

شوربة الخضار

يقدم جرعة جيدة من العناصر الغذائية.

لتحضيره ابدأي بقلي ملعقة كبيرة من مكعبات الزنجبيل والثوم في المقلاة، ثم ضيفي البصل المفروم والملفوف والجزر والفليفلة (نصف كوب لكل خضروات).

بعد قلي المزيج لمدة دقيقتين، ضيفي 2-3 أكواب من الماء مع الملح والفلفل.

يقلب جيدا ويغطى القدر. اتركيه على نار خفيفة إلى متوسطة حتى تنضج جميع الخضار.

انقلي المزيج إلى وعاء وزينيه بالبصل الأخضر واستمتعي به.

شوربة الجزر و الطماطم

مزيج من الجزر والطماطم معًا سيمنحك شوربة حلوة ومنعشة وهو كل ما تحتاجينه في يوم شتاء بارد.

شوربة الدجاج

تعمل شوربة الدجاج على إنقاص الوزن.