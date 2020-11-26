فيديو.. رانيا يوسف ترقص بتيشيرت وعلم الأهلي قبل القمة: التالتة شمال بتهز جبال

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شاركت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو قصير لها أثناء رقصها بعلم وتيشرت النادي الأهلي، قبل ساعات من انطلاق لقاء القمة المرتقب بين الأهلى والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا، الذى ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بالقارة السمراء وفى الوطن العربى.

وأرفقت الفنانة تعليقًا على مقطع الفيديو التي شاركته: "التالتة شمال بتهز جبال وبأعلى صوت دايما بنشجع الأبطال، الأهلي بطل إفريقيا بإذن الله شجعوا الأحمر".

لقى مقطع الفيديو المصور التي شاركته الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت مئات التعليقات، وكان من أبرزها: "كدة ضمنا المكسب، رانيا طلعت أهلوية، حببتيني في الأهلي".

وكانت شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت "رانيا" في أحدث صورها وهي أمام الأهرامات، مرتدية فستانا شتويا باللون الأبيض، كما ارتدت حذاء ذا كعب عالٍ باللون ذاته، مع وضع الإكسسوارات والمكياج المناسب، دون أن تضع أي تعليق.

وكان آخر ظهور للفنانة رانيا يوسف، هو حضورها حفل العرض الخاص لمسلسل "الآنسة فرح"، وطلّت "رانيا"، بفستان "أوف شولدرز" جريء، تميز بأنه أخضر اللون ولامع، ومكشوف الصدر، مع فتحة جانبية طويلة، مع اختيارها تسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

رانيا يوسف تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وكانت الفنانة رانيا يوسف سخرت من الشائعات التي طالتها خلال الفترة الماضية حول إصابتها بفيروس كورونا المستجد، خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، قائلة لـ"الوطن": "شائعة غريبة لا أعرف مصدرها، وعلى الرغم من أنها شائعة سخفية إلا أنني نفيتها عقب عودتي وأثناء استكمالي تصوير مشاهدي بمسلسل الآنسة فرح، أي أنني عدت إلى العمل واستكملت حياتي بشكل طبيعي، فأنا الحمد لله صحتي جيدة".

وأضافت الفنانة رانيا يوسف، أن الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، سيحمل مفاجآت كثيرة، وخفة ظل ومواقف طريفة لمعظم الشخصيات، فضلًا عن تطور شخصية الأم دلال والتي تقوم بتجسيدها، والتعرّف أكثر على قصتها مع ابنتها وكيفية تربيتها لها وعلى علاقتها مع والد ابنتها، وتطور العلاقة في الحلقات الجديدة.

وعن دورها في الجزء الثاني من "الآنسة فرح"، قالت رانيا يوسف في تصريحات صحفية، إن الشخصية ستبقى كما عرفناها، سيدة مندفعة ومجنونة، شقية ولذيذة، تريد أن تعيش الحب طوال الوقت، وتتعامل مع ابنتها وأمها كأنهما أصدقاء لها، وتتحول العلاقة بين فرح وأمها وجدتها إلى صداقة متينة، رغم اختلاف الأجيال.