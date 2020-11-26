صور وفيديو.. درة ترد على استفزاز أحد متابعيها بسبب زواجها: بلاش استظراف

علاقات و مجتمع

لقنت الفنانة التونسية درة، أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، درسًا قويا، بعدما حاول استفزازها بسبب زواجها من رجل الأعمال هاني سعد.

وقال المتابع خلال تعليقه "الجوزة التانية"، لترد عليه درة: "أولا اسمها الزوجة، مش الجوزة، ثانيا اسمها الثانية مش التانية، وثالثا الوحيدة، ورابعا لو اشتغلت على نفسك واتعلمت اللغة العربية، أفيدلك من الاستظراف ده".

أزمة الزوجة الثانية

عقب ساعات من حفل زفاف الفنانة التونسية درة، الذي عقد في مدينة الجونة، تعرضت للهجوم الشديد، بعدما تم تداول منشور منسوب لحساب تدعي صاحبته أنها الزوجة الأولى لرجل الأعمال هاني سعد، وتشير إلى أنها ما زالت على ذمته ولم تنفصل عنه، في إشارة إلى أن درة أصبحت "الزوجة الثانية".

وبعد تداول المنشور، كانت الفنانة التونسية محل انتقاد بالنسبة للكثيرين، كما تعرضت للهجوم من نائبة تونسية سابقة تدعى فاطمة المسدي، قائلة: "يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنئك بزواجك، لأنه زواج أذل المرأة التونسية.. كيف ترضين سيدتي أن تكوني ضرة ولا درة؟ كيف ترضين أن تضربي المدرسة البورقيبية التي حررت المرأة التونسية من قيود الفكر الرجعي".

وعبر تسجيل صوتي، نشرته إذاعة موزايك التونسية، خرجت الفنانة درة عن صمتها، رغم أن حفل زواجها لم يكن مر عليه وقتها 24 ساعة، موضحة أن زوجها هاني سعد، منفصل عن زوجته الأولى: "بشكر الناس اللي فرحولي وهنوني وباركولي، صحابي من تونس وكنت أتمنى كل الناس تكون موجودة، لكن ظروف كورونا منعت".

وأكملت الفنانة التونسية: "حبيت أكد أني مرتبطة برجل مطلق، اختار يكمل حياته معايا، وبشكر الناس اللي هنونا باركولنا، وبقول للي بيروجوا إشاعات أو من يصطاد بالماء العكر ربي يهديهم، وأتمنى تتركوني بحياتي الخاصة، كل واحد حر في اختياراته الشخصية، بيعيشها هو وظروفه يختارها هو".

وأضافت درة: "أنا اخترت رجل يحبني وأحبه، والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنها ليه لما نكون بنحب بعضنا، ونهاركم زين يا رب، وأتمنى الناس توقف كلام عليا، وربنا يديم تونس بخير".