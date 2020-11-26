9 صور تظهر تغيرا مفاجئا في شكل مي نور الشريف: رياضة و"بيرسينج"

لايف ستايل

خسرت الفنانة مي نور الشريف، ابنة الفنانة بوسي، والفنان الراحل نور الشريف، الكثير من وزنها، ما جعلها تبدو في شكل مختلف كليا عما اعتادت عليه سابقا، إذ أصبحت رشاقتها ملفتة للانتباه، وتثير إعجاب جمهورها ومتابعيها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي سواء "إنستجرام"، أو "فيسبوك".

وتحرص مي على مشاركة الجمهور والمتابعين صور ولقطات من حياتها اليومية، آخرها ظهورها في عيد ميلاد خميس زوج سارة شقيقتها بفستان أسود قصير أظهر رشاقتها، وشاركت الصور مع متابعيها وجمهورها عبر "إنستجرام".

وأطلت مي نور الشريف، من قبل بفستان من اللون الأحمر، أظهر كيف خسرت الكثير من وزنها، وفي إحدى الخروجات الصباحية ظهرت بـ"بيرسينج"، لتتحول إلى "مودل"، بعد أن كانت تعاني طوال عمرها من زيادة كبيرة في الوزن.

وتنشر مي نور الشريف، أيضا صورا لها من صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وهي تمارس اليوجا، ما أثار إعجاب جمهورها ومتابعيها، وأظهر الصور التحول الكبير في شكلها.

وكان من بين تعلياقت الجمهور على صورها: "ما شاء الله عليكي خسيتي كتير أوي"، و"بقيتي قمر وشبه مامتك بوسي بعد ما خسيتي"، واحلويتي أوي بجد بعد ما خسيتي وبقيتي زي القمر"، و"استمري على كدة يا مي"، و"إزاي بقيتي كدة أكيد تعبتي بس لازم تستمري".

يذكر أن الفنانة مي نور الشريف تشارك دوما بإحياء ذكرى والدها الفنان نور الشريف، وتشارك بصور ولقطات قديمة لهما عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".