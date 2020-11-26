فيديو.. أم تعذب ابنتها بطريقة وحشية: وضعت شوكة ساخنة في أنفها

علاقات و مجتمع

فيديو وحشي وثق لحظات صعبة وأليمة لطفلة، انهالت عليها أمها بوصلات من الضرب المبرح، ورغم صراخ الصغيرة من شدة الوجع، إلا أن السيدة لم تتوقف، وكأن الرحمة انتزعت من قلبها.

الفيديو الذي وقعت أحداثه في المغرب، تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في كل الدول العربية، ظهرت خلاله الطفلة، تستغيث من والدتها بالله، إذ تريد بأي شكل أن يكف عنها هذا الضرب والتعنيف، الذي تلقته على يد والدتها بطريقة سادية صعبة.

كتفت الأم ابنتها، وقيدت حركتها، ثم خنقتها عمدا، وصورتها بكاميرا الموبايل أمام كل من في المنزل، وظلت الطفلة تطلب السماح والعفو من والدتها، لكن دون جدى، إذ استمر التعذيب، بل جذبت الأم الطفلة من شعرها، وكوت أنفها بشوكة ساخنة.

بمجرد نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشر بشدة وسط سخط روادها في الوطن العربي، إذ وصفوا الأم بأنها وحشية، وطالبوا بضرورة القبض عليها فورا ومحاكمتها عما بدر منها من تعذيب لابنتها الصغيرة.

وفي تحرك سريع من الشرطة المغربية، ألقت القبض على تلك سيدة بمدينة العرائش شمالي المغرب، للتحقيق معها بخصوص فيديو تظهر فيه وهي تعذب ابنتها بوحشية، وكذلك زوجها الذي لم يحرك ساكنا بينما تعذب الأم طفلتهما.

وجاء تعذيب الأم للطفلة بسبب إخراجها المخاط من أنفها وابتلاعه، فقررت الأم حرقها في نفس المنطقة، وعذبتها أمام أشقائها الصغار، حتى تكون عبرة لهم، وذكرت مصادر مغربية محلية أن الفيديو صور قبل 9 أشهر، بحسب موقع "المغرب اليوم" المغربي.

وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالكف عن نشر الفيديو، لأن به عنف ضد الأطفال، مع ضروة محاسبة تلك الأم ووصفوها بـ"السادية، التي وجدت تلذذ في تعذيب طفلة صغيرة".