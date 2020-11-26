منها الكسل.. عادات نفعلها في الشتاء تزيد احتمالات الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جرافيك- مايكل عادل

هناك العديد من العادات التي نفعلها في موجات الطقس البارد والأمطار تزيد من احتمالية الإصابة بفيروس كورونا، لذا يجب معرفتها لتجنب القيام بها، كما جاء في موقعي "health".

1- عادات الأكل السيئة:

من أكثر الأمور الشائعة خلال فصل الشتاء هي عادات الأكل السيئة، ولكن كن على دراية بأن تناول الأطعمة الغنية بالسكر أو الدهون ولا تحتوي على كمية كافية من الفاكهة والخضروات يمكن أن يضر بجهاز المناعة، ما يجعلك عرضة للإصابة بفيروس كورونا بسهولة.

ويمكنك أيضا زيادة الوزن، ما قد يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض مثل السمنة والمشاكل المتعلقة بالقلب على المدى الطويل.

2- عدم ممارسة التمارين الرياضية:

في الشتاء، يصبح الناس كسالى عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية، ويمكن أن تؤدي الرياح الباردة أو هبوب الأمطار إلى زيادة الكسل، والتكاسل عن ممارسة الرياضة يزيد الوزن، ما قد يرفع من خطر الإصابة بعدد من الأمراض ويجعلك عرضة للإصابة بالفيروسات.

لذا من الأفضل المشي بالخارج أو على جهاز المشي لمدة 20 دقيقة على الأقل يوميًا، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى الحفاظ على قوة نظام المناعة لديك، ولكن تذكر أن تغسل يديك إذا كنت تستخدم معدات الصالة الرياضية، لأنه قد يكون الشخص الذي استخدمه من قبل قد ترك وراءه جراثيم الإنفلونزا أو البرد.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه يتعين على جميع البالغين ممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني القوي أسبوعياً، وهو أمر ينطوي على أهمية بالغة حتى بالنسبة للصحة العقلية في حقبة كوفيد-19 وذلك في أول توجيه لها منذ نحو عشر سنوات.

3- النوم لفترة طويلة:

نميل في فصل الشتاء إلى النوم في وقت أبكر من المعتاد والاستيقاظ في وقت لاحق، ونلقي باللوم على الظلام والطقس البائس، ولكن النوم لفترات طويلة وعدم أخذ القسط الكافي من النوم يعمل على تدمير الجهاز المناعي، حيث إن النوم يساعد ويحفز عمل المناعة على مواجهة الفيروسات ومكافحة البكتيريا المهاجمة.

4- قضاء الكثير من الوقت في الداخل:

عندما يكون الجو باردًا، من المغري بالتأكيد البقاء في الداخل، ولكن قد لا يكون منزلك جيد التهوية، ما يعني أن الغبار والدخان والعفن والروائح والمواد المسببة للحساسية والجراثيم قد تحاصرك داخل المنزل.

لذا من الأفضل الخروج في الشمس قدر الإمكان، وسيساعدك ذلك في الحفاظ على جهازك المناعي لمقاومة للتصدي للفيروسات، بالإضافة إلى ضرورة فتح النوافذ بانتظام للحصول على هواء نقي.

5- تقليل تناول الماء:

القهوة والشاي من المشروبات الشعبية في أيام الشتاء الباردة، ولكن الكافيين الذي تحتوي عليه هذه المشروبات يعتبر مدر للبول، وبالتالي فهي ليست فعالة في زيادة مستويات السوائل لديك مثل الماء، ولكن تناول الماء يساعدك على البقاء رطبًا والتعامل بشكل أفضل مع عدوى مثل البرد والإنفلونزا، بالإضافة إلى ذلك، يلعب الماء أيضًا دورًا رئيسيًا في عدد لا يحصى من وظائف الجسم.

6- ترك الستائر مغلقة في الأيام المشمسة:

قد يكون ضوء الشمس الطبيعي من أكثر الطرق فعالية لتدفئة منزلك، وسيؤدي إغلاق الستائر إلى إبقاء ضوء الشمس بعيدًا عن الدفء، ما يؤدي إلى برودة المنزل واحتمالية الإصابة بفيروس كورونا، لذا من الأفضل إبقاء الستائر مفتوحة لدخول الهواء النقي إلى المنزل واستخدام ستائر أخف للسماح بدخول ضوء الشمس إلى منزلك.