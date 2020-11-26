اعرفها جيدا.. 5 علامات تكشف إصابتك بسرطان الجلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

سرطان الجلد "الميلانوما" هو خامس أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال والنساء في عام 2020.

وفيما يلي العلامات الخمس التي قد تكشف إصابتك بسرطان الجلد، وفقا لـ" express" البريطانية.

سرطان الميلانوما هو سرطان جلدي يتطور في الخلايا الصباغية للجلد - الطبقة الخارجية، يعتبر سرطان الجلد أكثر خطورة من السرطانات الأخرى لأنه يمكن أن ينتشر إلى الأعضاء الأخرى بسرعة أكبر إذا لم يتم علاجه مبكرًا بما فيه الكفاية، لهذا السبب من الضروري الحصول على تشخيص مبكر.

ما الذي يسبب سرطان الجلد؟

يحدث سرطان الميلانوما في الطبقة العليا من الجلد، والتي تنتج صبغة تسمى الميلانين التي تعطي الجلد لونه.

هناك نوعان من الميلانين: يوميلانين وفيوميلانين.

عندما يتضرر الجلد من الأشعة فوق البنفسجية، تنتج الخلايا الصباغية المزيد من الميلانين ويحاول الإوميلانين حماية الجلد عن طريق التسبب في تغميق الجلد أو تسميره.

ويحدث سرطان الجلد عندما يتلف الحمض النووي من هذا الدباغة أو الاحتراق بسبب الأشعة فوق البنفسجية، ويتسبب في حدوث تغير في الخلايا الصباغية وهذا يؤدي إلى نمو غير متحكم فيه في الخلايا.

كيف تمنع سرطان الجلد؟

الوقاية خير دائمًا من العلاج، لأن الورم الميلانيني يتطلب جراحة ويمكن أن يعود بعد الإزالة، ولا يمكن دائمًا الوقاية من سرطان الجلد، ولكن يمكنك تقليل فرص إصابتك به عن طريق تجنب الإصابة بحروق الشمس.

يجب عليك دائمًا ارتداء واقٍ من الشمس، والحماية من الأشعة فوق البنفسجية، ويجب أن تكون حريصًا جدًا على تجنب الشمس بالإضافة إلى استخدام كراسي الاستلقاء للتشمس.

هناك عوامل معينة خارجة عن إرادتك ويمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

على سبيل المثال، إذا كان أحد والديك أو أحد أشقائك مصابًا بسرطان الجلد، فقد يكون لديك خطر متزايد.

على الرغم من أن الأشخاص من أي لون بشرة يمكن أن يصابوا بسرطان الجلد، فأنت أكثر عرضة للإصابة إذا كانت بشرتك فاتحة.

وبالمثل، إذا كان لديك شعر أشقر أو أحمر بشكل طبيعي وعينين فاتحتين ونمش أو حروق الشمس بسهولة، فأنت أكثر عرضة للخطر من أي شخص لديه بشرة داكنة، ويمكن أن يؤدي فحص بشرتك بانتظام ومعرفة ما تبحث عنه إلى التشخيص المبكر وزيادة فرص نجاح العلاج.

ويمكن أن يحدث سرطان الجلد في أي مكان من الجسم، على الجلد الطبيعي أو على الشامة، عند الرجال، يميل الورم الميلانيني إلى التطور على الوجه أو منطقة الجذع بشكل أكثر شيوعًا، وعند النساء، غالبًا ما يصيب الورم الميلاني أسفل الساقين.

يصاب الأشخاص ذوو البشرة الداكنة بسرطان الجلد بشكل أكثر شيوعًا في راحة اليد، وباطن القدم، وتحت أظافر اليدين أو القدمين.

وفقا لـ"Mayo Clinic "، هناك خمس علامات على الورم الميلاني، وهي:

بقعة بنية كبيرة مع بقع داكنة.

شامة تتغير في اللون أو الحجم أو الإحساس أو تنزف.

آفة صغيرة ذات حدود غير منتظمة وأجزاء تظهر باللون الأحمر أو الوردي أو الأبيض أو الأزرق أو الأزرق الداكن.

آفة مؤلمة تسبب الحكة أو الحروق.

آفات داكنة على راحة يدك، أو باطن، أو أطراف أصابعك، أو أصابع قدميك، أو على الأغشية المخاطية التي تبطن فمك، أو أنفك، أو المهبل للسيدات، أو فتحة الشرج.