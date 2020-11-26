أجمل موديلات معاطف حمراء لشتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - طغى اللون الأحمر على معظم اطلالات هذا العام ، ومع اقتراب الاحتفال برأس السنة إذا كنت واحدة ممن يعشقن هذا اللون الأنثوي شاهدي تشكيلة المعاطف الحمراء التي جمعناها لكِ من مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021 واكتشفي الموديل الذي يناسب شكل جسمك.



تابعي المزيد:طريقة تنسيق ملابس اللون الوردي مع الاحمر







معاطف حمراء موضة 2021 للقوام الكمثري

MAISON RABIH KAYROUZ





حضرت المعاطف الحمراء المصممة بقصات واسعة في الجزء السفلي منها في مجموعات شتاء 2021 بموديلات منوعة أجملها المعطف المزود بأزرار على الجانبين Double breasted coat من توقيع ماركة ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz، استعيني بهذا الستايل لتخفي منطقة الأرداف والفخذين الممتلئة اذا كان قوامك على شكل الكمثرى، ستساعدك الأزرار في جذب الإنتباه إلى القسم العلوي النحيف من الجسم.









معاطف حمراء موضة الموسم للقوام التفاحة

CAROLINA HERRERA



الجئي إلى المعاطف الطويلة الواسعة المصممة بقصة الـ Wrap الدراجه كما في الموديلات الموقعة من ميزون ربيع كيروز Maison Rabih Kayrouz وكاولينا هيريرا Carolina Herrera لتخفي منطقة البطن والخصر والصدر الممتلئة التي يتميز بها القوام على شكل التفاحة.





تابعي المزيد:الحقائب الحمراء صيحة لا تموت



معاطف حمراء آخر موضة للقصيرات

J.MENDEL



وجهي خيارك نحو المعاطف الحمراء التي تأتي بقصات قصيرة تنتهي فوق الركبه اذا كنتِ قصيرة القامة حتى تبرزي طول ساقيك وابتعدي قدر الإمكان عن الموديلات متوسطة الطول التي تنتهي عند منتصف الساقين، اختاري بين الموديلات التي أحضرناها لكِ من مجموعات جي ميندل J. Mendel وكلوي Chloé والتي قدمت بخامات شتوية فخمة كالجلد والفراء الناعم.







معاطف حمراء لشتاء 2021 للنحيفات

GIVENCHY





اذا كنتِ نحيلة الجسم فأنتِ في حاجة إلى المعاطف التي تأتي بقصات وتفاصيل تزيد من عرض قامتك مثل المعطف منفوخ الكمين من ماركة جيفنشي Givenchy والمعطف المنقوش ذي الأكتاف البارزة من توقيع بالنسياغا Balenciaga

.

تابعي المزيد:أزياء باللون الاحمر موضة خريف 2019