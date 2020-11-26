أجمل من ارتدت الجمبسوت من النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - الجمبسوت قطعة مميزة، فهي تشبه الفستان لا تحتاج إلى الكثير من التنسيق فقط قطعة واحدة وتبدئين في تنسيق الإكسسوارات معها، وتتميز عن الفستان بأنها تظهر رشاقة وجمال الجسم أكثر.

لذلك نجد عدداً من النجمات أصبحن يعتمدن هذه القطعة في مختلف المناسبات سواء كانت رسمية أو مع إطلالات الكاجوال.



واليوم نرصد لكم أبرز إطلالات النجمات العرب بالجمبسوت في مختلف المناسبات.



فاطمة الصفي:

فاطمة الصفي





اعتمدت "فاطمة الصفي"جمبسوت لامعة ذات خطوط متعددة الألوان، وقد أبرزت رشاقة جسمها خاصة أن الجمبسوت كانت بسيطة في تفاصيلها.

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مايا دياب:

مايا دياب





أيضاً "مايا دياب" اعتمدت من قبل جمبسوت لامعة من اللون الفضي، مع أكمام طويلة منسدلة، وبها أيضاً خيوط لامعة تنسدل منها، وقد اعتمدت معها "مايا" طاقماً من الألماس الضخم ليظهر فخامتها.

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نجوى كرم:

نجوى كرم



كما اعتمدت "نجوى كرم" أيضاً جمبسوت لامعة بلون متغير بين الأخضر والأسود، ولم تعتمد معها الكثير من الأكسسوارات واكتفت بشكل الأكتاف المميز.

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سيرين عبد النور:

سيرين عبدالنور





أما "سيرين عبد النور" فهي من الفنانات اللائي يفضلن اعتماد الجمبسوت، ومن أكثر الإطلالات المميزة لها به كانت عند اعتماده باللون الأسود مع تفصيلة بسيطة، ونسقت معه أكسسوارات باللون الذهبي لإبراز لونه الأسود.

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كارول سماحة:

كارول سماحة





كذلك "كارول سماحة" اعتمدت الجمبسوت الأسود الذي يتشابه كثيراً مع جمبسوت "سيرين" ولكن الشيء الذي جعل الاختلاف واضحاً بينهما هو الأكسسوار الذهبي الذي تم وضعه عن منطقة الخصر وأعطاه مظهراً مميزاً.

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نوال الزغبي:

نوال الزغبي





أيضاً "نوال الزغبي" اعتمدت حزاماً يحدد منطقة الخصر عند اعتمادها جمبسوت باللون الأسود، ولكن الحزام كان من الجلد الأسود.

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نانسي عجرم:

نانسي عجرم





بينما اعتمدت "نانسي عجرم" جمبسوت من الأسود والأبيض معاً، حيث كان الجزء العلوي أبيض بأكمام تشبه الكاب، والجزء الخاص بالبنطال أسود.

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منى زكي:

منى زكي





أيضاً اعتمدت "منى زكي" الجمبسوت من قبل، وكانت درجة لونها بين البنفسجي والفوشيا، والمميز بها كان منطقة الأكتاف حيث كانت بكتف واحدة من الكشكش.

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درة زروق:

درة





أما درة فقد اعتمدت من قبل جمبسوت أبيض يميل إلى الكاجوال خاصة مع الحزام الذي اعتمدته على الخصر، والذي كان يعكس ألوان الطيف.

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أحلام:

أحلام





كذلك أحلام اعتمدت جمبسوت كاجوال من الجينز، لتعطيها مظهراً مختلفاً، واختارت معها حذاء كعب فوشيا ليعطي الإطلالة جرأة مميزة.

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