مكياج عيون بأسلوب خبيرة التجميل السعودية أمل الأنصاري

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - أمل الأنصاري هي واحدة من أشهر وأفضل خبيرات التجميل في المملكة العربية السعودية، وهي تمتلك خبرة كبيرة في فن المكياج، جعلتها ذات كفاءة كبيرة وإتقان عال في اختيار ألوان المكياج المناسبة ومزجها بالشكل المناسب بما يناسب ملامح المرأة العربية. وفي الفترة الأخيرة، اعتمدت مجموعة متنوعة من أساليب مكياج العيون العصرية، القوية والناعمة، نرصدها لك في هذا المقال لتختاري من بينها ما يناسبك.



تداخل متقن بين الأيلاينر وظلال العيون

مكياج عيون ناعم مع الأيلاينر بأنامل أمل الأنصاري



في جولة على أحدث أساليب مكياج العيون التي اعتمدتها الخبيرة السعودية أمل الأنصاري، لاحظنا أنها تتقن فن المزج بين رسمات الأيلاينر الجريئة حيناً والناعمة أحياناً أخرى، وبين ظلال العيون التي تختارها بلون مختلف في كل مرة. فعلى سبيل المثال، رأيناها تستخدم ظلال العيون البرونزية اللامعة على الرموش العلوية والسفلية الى جانب الأيلاينر الأسود الذي يمتد من مدمع العين وحتى خارج العين، موصولاً بخط أسود ممتد على طول منبت الرمش السفلي. كذلك، رأيناها تمزج بين الأيلاينر الأخضر الداكن المجنح عند مدمع العين وخارج حدود العين، وبين ظل العين الأخضر بدرجة أفتح، مع استخدام الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة. كما اعتمدت أمل الأنصاري مكياج العيون الذي تتداخل فيه ظلال العيون الزهرية اللامعة على كامل الجفن العلوي، مع الأيلاينر الذي يمتد رفيعاً من مدمع العين وينتهي مجنحاً خارج العين، مع لمسة من الظل الأزرق على خط الرمش السفلي.

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ألوان أرواج أمل الأنصاري

مكياج عيون برونزي لامع بأنامل أمل الأنصاري



كما مكياج العيون، تميل الخبيرة أمل الأنصاري الى التنويع في ألوان الأرواج التي تعتمدها، لكن بما يتناغم مع لون البشرة ومكياج العيون الذي تختاره. ومن أبرز ألوان أحمر الشفاه التي اعتمدتها في أحدث صورها عبر إنستقرام، النيود بدرجاته المختلفة، الزهري اللامع، الأحمر القاني، الأحمر الداكن المات، الوردي المات الخفيف.

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مكياج عيون من أمل الأنصاري

مكياج عيون بألوان داكنة بأنامل أمل الأنصاري



طبقي ظلال العيون باللون الخوخي الفاتح على كامل الجفن العلوي، بعدها، حدّدي خط جوف العين وآخر العين بظل العين بلون مشمشي أغمق. ثم طبقي ظلال العيون باللون الذهبي البراق على منتصف الجفن العلوي لإضاءة العين والحصول على مكياج عيون فخم ومضيء. وعند الانتهاء من تطبيق ظلال العيون، قومي برسم خط آيلاينر فوق الجفون العليا امتداداً من الزاوية الداخلية للعين وحتى الخارجية. ولمكياج شفاه أنيق، قومي أولاً بتحديد أطراف الشفاه الخارجية بالكونتور، على أن يكون باللون المشمشي، من ثم قومي بتطبيق أحمر الشفاه داخل الشفتين، واحرصي على أن يكون باللون النيود الداكن بتدرجات المشمشي.

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