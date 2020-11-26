كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 26 نوفمبر 2020 02:43 مساءً - تميل العديد من السيدات إلى التجديد، ويلجأن لتغيير تسريحتُهنَّ بشكل متكرر للحصول على إطلالة متجدّدة وعصرية تزيد من جمالهنَّ، وتمنحهن لمسات مٌميزة من الأنوثة. فالشعر هو من أكثر خصائص الجمال لديهنَّ، والأساس في إبراز جمال وجههنَّ، مما يجعل اختيار التسريحة من الأولويات المهمة من أجل المحافظة على الجمال والإطلالة الجذابة.

وتتعدّد تسريحات الشعر المنتشرة في عالم المشاهير يوماً بعد يوم، ولا بد أن تكون التسريحة سهلة وسريعة وملفتة والأهم أن تكون عصرية ومظهرها أنثوي ومناسب لشكل الوجه.

إذا كنت من محبات مواكبة صيحات موضة الشعر، وترغبين في إطلالة ساطعة تلفت الأنظار "الخليج 365.نت" يُقدم إليك مجموعة من أجمل تسريحات شعر مرفوع مع ضفيرة، بأسلوب عصري لتتميّزي بإطلالة أنثوية رائعة، تذهلي بها الأنظار وتمنح شعرك مظهراً أكثر حيوية وشباباً.



تسريحة شعر مرفوع مع ضفيرة لإطلالة مفعمة بالأنوثة

موضة تسريحة شعر مرفوع مع ضفيرة

إليك، أجمل موديلات تسريحات شعر مرفوعة مع ضفيرة لتزينّي بها شعرك وتكملي إطلالتك سواء النهارية الكاجوال أو الرسمية المسائية:



تسريحة الشينيون المنخفض مع الضفيرة

تسريحة الشينيون المنخفض مع الضفيرة لإطلالة كلاسيكية عصرية

تألّقي بإطلالة شرقية وجذابة وعززي جاذبيّتك وتميّزك، وإظهار جمالك العربي بالصورة الأجمل، وإعتمدي هذه التسريحة، التي تُعدّ خيارك الأمثل لإطلالاتك اليومية ومناسباتك، وبما أنّ هذه التّسريحة تتميّز بضفيرة، فأنت لست بحاجة إلى إعتماد أي أكسسواراتٍ إضافيّة؛ بل من الأفضل أن تبقيها بسيطة.





تسريحة الحصان العالية ذيل مع الضفيرة

تسريحة الحصان العالية ذيل مع الضفيرة لإطلالة مُفعمة بالأنوثة

ابرزي جمالك وتألقك وإعتمدي تلك التسريحة المميزة والمنتشرة بين النساء والتي تترأس صيحات عالم الجمال والموضة، وتجعلك تبدين أصغر سناً، وخياراً مثالياً لأناقتك في السهرات أو الإحتفالات، لإطلالة مُفعمة بالجمال والجاذبية والأنوثة.

يمكنك إعتمادها مع ماكياجٍ ناعم، لتبرزي جمال تسريحتك بلمسة عصرية.

تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية والمرتخية مع الضفيرة

تسريحة الكعكة المرفوعة الفوضوية والمرتخية مع الضفيرة لإطلالة لافتة

من أجمل التسريحات وأكثرها أناقة تلائم مختلف الإطلالات النهارية والمسائية، والتي تتيح لباقي خصلات شعرك أن تنسدل على كتفيك بنعومة، ولعلّ أكثر ما يميز هذه التسريحة هو أسلوبها البسيط الذي يليق بك، تسريحة مناسبة ومثالية لجميع أنواع الشعر، ويمكنك إضافة بعض إكسسوارات الورود لتمنحي تسريحتك جمالاً أكثر.

تابعي المزيد: ضفيرة السمكة للشعر القصير لافتة وعصرية



تسريحة شعر مرفوع مع ضفائر لافتة

تسريحة شعر مرفوع مع ضفائر لافتة لإطلالة غير تقليدية

واكبي الموضة واعتمدي هذه التسريحة التي ستبرز ملامح وجهك الجميلة، وتمنح إطلالتك اشراقاً وجمالاً، وهي تسريحة مناسبة جداً إن رغبتي في تسليط الضوء على الأقراط الخلابة التي ترتدينها، ويمكنك إضافة الإكسسوارت لهذه التسريحة لتجعليها ملائمة أكثر للمناسبات الخاصة والحفلات.



تسريحة كعكة الشعر المنخفضة مع الضفيرة

تسريحة كعكة الشعر المنخفضة مع الضفيرة لإطلالة كلاسيكية لافتة

إذا كنت تبحثين عن التسريحة المُلفتة التي تجعلك محطّ أنظار الجميع، فما عليك سوى اعتمادها، فهي تسريحة مُريحة ومتواضعة ومثاليّة لك، تتميّز ببساطتها، وهي الأجمل لك، لإطلالة كلاسيكية وجذابة مليئة بالحيوية والأنوثة.

تسريحة شعر مرفوع مع كعكة مضفرّة

تسريحة شعر مرفوع مع كعكة مضفرّة تعدّ من تسريحات الشعر الرائجة

تُعد خيارك الأمثل، تسريحة مريحة، وتُعتبر من التسريحات التقليدية، ولها أساليب متعددة، ومن الصيحات الرائجة جداً حالياً، يعتمدها الكثيرات في إطلالاتهنَّ اليومية، لأنَّ التسريحة سريعة وعفوية، فالضفيرة أكثر ما يجمع الشعر ويحافظ عليه، يُمكنك تطبيقها لإطلالةٍ ملفتةٍ أكثر ومتميزة ولإظهار نضارة وجهك.



تسريحة الكعكة العالية المشدودة إلى الخلف مع الضفيرة

تسريحة الكعكة العالية المشدودة إلى الخلف مع الضفيرة لإطلالة عصرية

يُقدمها الخبراء على أنها من أفضل التسريحات التي تُناسب جميع السيدات والفتيات على إختلاف أشكال وجوههنَّ، كما أنَّ للإكسسوار دوراً كبيراً في منحها حيوية ونعومة لافتة، يُمكنك إعتمادها، فهي ستُعطيك شكلاً مختلفاً وستايلاً أنثوياً وجذاباً.



تسريحة شعر مرفوع مع ضفيرة التاج

تسريحة شعر مرفوع مع ضفيرة التاج لإطلالة ناعمة وأنيقة

إذا كنت تبحثين عن ستايل عصري، فتُعتبر من أفضل وأجمل تسريحات الشعر السهلة والطبيعية جداً، لا تترددي بإعتمادها في إطلالاتك اليومية، فهي عملية ومريحة، ويُمكنك إضافة لمسة ناعمة وهادئة بإعتمادك أكسسوار مميّز لتسريحتك لتتألَّقي جمالاً وسحراً.

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